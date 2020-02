AH Voetbalplaatjes ruilmiddag

GROENLO – Op zondag 16 februari houdt Albert Heijn Wallerbosch een voetbalplaatjes ruilmiddag van 12:30 tot 14:30 uur bij s.v. Grol. Deze wordt gehouden in de serre van het sportcafé. Extra leuk is dat deze middag het eerste elftal van s.v. Grol – lijstaanvoerder in de 3e klasse A – thuis moet spelen. Dus na het ruilen kan het eerste elftal worden aanmoedigt.

Hoe werkt de ruilmiddag: “je neemt je dubbele plaatjes mee, deze kun je ruilen met anderen. Albert Heijn zorgt voor begeleiding zodat het allemaal georganiseerd verloopt. Je kunt 252 plaatjes sparen, de plaatjes zullen we verdelen over 25 kratjes van elk ca 10 opvolgende nummers: 1 t/m 10, 11 t/m 20, 21 t/m 30 enz…”.

Voor meer informatie over de voetbalplaatjes kun je naar https://www.ah.nl/voetbalplaatjes