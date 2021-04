Alternatief voor wandel-3-daagse Groenlo

Deel dit bericht













GROENLO – Gezien de huidige omstandigheden met betrekking tot corona heeft het bestuur van Stichting Wandel en Beleef Groenlo besloten dat het organiseren van een reguliere wandel-3-daagse niet realistisch is. “De onzekerheid is te groot wat eind mei wel en/of niet zou mogen. Maar toch willen wij een leuk alternatief aanbieden. Wij zullen 30 april via onze Facebookpagina 3 routes vrijgeven, 1x 3km, 1x 5km en 1x 10km.”,aLdus de organisatie.

“Aan de scholen is gevraagd de leerlingen te motiveren om deze routes in de maand mei te gaan lopen met bijvoorbeeld hun familie. Maar ook u als individuele wandelaar kunt deze route natuurlijk lopen. Dus houdt onze Facebook pagina Stichting Wandel en Beleef Groenlo in de gaten voor meer informatie. Heeft u geen Facebook, maar wilt u toch graag de routes, dan kunt u mailen naar: wandelenbeleefgroenlo@outlook. com. U ontvangt dan de routes via mail in PDF formaat”, laat de organisatie weten.

Stichting Wandel en beleef Groenlo

De Stichting “Wandel en Beleef Groenlo” heeft als doel wandeltochten te organiseren rond en door de groene omgeving van Groenlo.

