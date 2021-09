Alzheimer Trefpunt Lichtenvoorde gaat weer van start

Deel dit bericht













LICHTENVOORDE – Op woensdag 22 september gaat, na ruim anderhalf jaar gedwongen sluiting vanwege de coronamaatregelen, het Alzheimer Trefpunt (voorheen Alzheimer Café) Lichtenvoorde weer van start. Het thema tijdens deze eerste bijeenkomst is: ontmoeting en verhalen delen

Naast een nieuwe naam heeft het Alzheimer Trefpunt ook een nieuwe locatie. We verwelkomen u graag, op 22 september, in Cultureel Centrum Den Diek en stellen dan ook de nieuwe ‘gezichten’ in onze werkgroep aan u voor. De gevolgen van de coronacrisis raakten ons allemaal. Maar voor mensen met dementie en hun mantelzorgers was de afgelopen periode extra zwaar. Daarom zijn we blij dat we u vanaf september weer persoonlijk kunnen treffen.

De eerste twee bijeenkomsten (22 september en 27 oktober) staan in het teken van elkaar ontmoeten, verhalen delen en weer samen in verbinding komen. We zijn benieuwd wat corona met u heeft gedaan? Hoe u bent omgegaan met de beperkende maatregelen? En welke gevolgen corona voor u en uw dierbare met dementie heeft gehad? U kunt in gesprek met lotgenoten, vragen stellen aan professionals en tips en ervaringen delen.

Over het Alzheimer Trefpunt in Lichtenvoorde

De afdeling Oost-Gelderland van Alzheimer Nederland organiseert maandelijks een Alzheimer Trefpunt in Lichtenvoorde op de vierde woensdag van de maand. Iedere maand staat een ander thema centraal. Het Alzheimer Trefpunt is er voor iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft met dementie. U ontmoet lotgenoten en kunt met elkaar in gesprek gaan over de dingen die u meemaakt of bezighoudt.

Wanneer: woensdag 22 september 2021

Waar: Cultureel Centrum Den Diek, Dijkstraat 30 in Lichtenvoorde. (Ingang aan zijde Hamelandhal, Meer de Walcherenstraat 3)

Hoe laat: van 20.00 uur tot 21.30 uur (zaal open vanaf 19.30 uur), aanmelden is niet nodig.

Meer informatie op: www.alzheimer-nederland.nl/regios/oost-gelderland of bel naar Alzheimer Nederland | Oost-Gelderland: (06) 1351 4411