Alzheimer Trefpunt Lochem

LOCHEM – 12De afdeling Oost-Gelderland van Alzheimer Nederland organiseert maandelijks een Alzheimer Trefpunt in Lochem. Daarnaast wordt een aantal avonden in het jaar een thema-avond georganiseerd voor iedereen die op welke manier dan ook te maken heeft met dementie.

Door de corona maatregelen zijn de bijeenkomsten in december 2021 en januari 2022 niet doorgegaan en kunnen we nog niet bij elkaar komen, ook niet voor informatie of ontmoeting. Zodra dit mogelijk is, hopen we u weer te ontmoeten in onze Alzheimer Trefpunt. 11 Februari a.s. staat onze volgende bijeenkomst in het Stadshuus gepland. In de Berkelbode leest u tegen die tijd of dit door kan gaan.

We willen u een hartelijke groet brengen van al onze vrijwilligers. We vergeten u niet. Ter illustratie ziet u hieronder een ‘vergeetmenietje’, het symbool van Alzheimer.

In deze tijd is het moeilijk om u te bereiken. Misschien bent u korter of langer geleden zelf of iemand in uw omgeving geconfronteerd met de diagnose Alzheimer of Dementie. Dan hebt u mogelijk behoefte aan meer informatie of een luisterend oor. Daarvoor kunt u bellen met de Alzheimer Telefoon. Deze is dagelijks van 9.00 tot 23.00 uur gratis bereikbaar op 0800-5088 en er is informatie op de website: www.alzheimernederland.nl

U kunt ook bellen met de vrijwilligers van het Alzheimer Trefpunt in Lochem:Truus Grijzen, tel. 0573-253862 of 06-51819095 of Miny Kreunen, tel. 0573-254521 of 06-33868102 voor een luisterend oor of informatie. Deze informatie kunnen we ook bij u brengen zodat u dat thuis rustig kunt nalezen.

