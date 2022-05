Anky geeft dressuurclinic op Outdoor Gelderland

VRAGENDER – Een grote groep topruiters had hun medewerking al toegezegd aan het Anemone Horse Trucks Dressuurgala op Outdoor Gelderland, maar nu is daar ook drievoudig olympisch kampioene Anky van Grunsven bijgekomen. Van Grunsven, in 2001 uitgeroepen tot ‘Ruiter van de Eeuw’, geeft met haar leerlingen een clinic over het trainen van een dressuurpaard richting hoger niveau, zoals de voorbereiding op en het rijden van pirouettes. Het dressuurgala vindt plaats op zaterdagavond 18 juni in Vragender.

Betrokken moeder

“We zijn enorm blij en trots dat Anky wederom bij het Anemone Horse Trucks Dressuurgala zal zijn”, reageert Mariska Gerrits, directeur van Outdoor Gelderland. “Anky is een fantastische, rondom bewezen topamazone en trainster die altijd een bijdrage aan Outdoor Gelderland wil leveren. Het is mooi om te zien dat ze naast amazone en trainster ook ‘gewoon’ een enorm betrokken moeder is wanneer haar kinderen rijden. Haar zoon Yannick Janssen van Grunsven komt aan de start tijdens de internationale springrubrieken.”

Muziek, humor en een leerzaam deel

Stefan van Kooten van hoofdsponsor Anemone Horse Trucks, is eveneens verguld met de toezegging van Anky van Grunsven, maar wil ook de andere deelnemers aan het dressuurgala niet te kort doen. “Alle credits voor Anky, maar we zijn ook heel blij met alle andere topruiters die hebben toegezegd. Wij hebben een groot netwerk in de dressuur en we zijn heel dankbaar dat onze klanten dan ook gelijk zeggen ‘ja we doen mee!’. We proberen elke editie een heel mooie avond te organiseren met muziek, humor en serieuze en leerzame elementen,” aldus Van Kooten.

The Future Meets Grand Prix

Het thema van het dressuurgala is ‘The Future Meets Grand Prix!’. Bekende ruiters nemen hun talentvolle paarden mee. Bart Veeze presenteert de goedgekeurde dekhengst Kyton en neemt de bezoeker mee in zijn aanloop naar het WK-dressuur voor jonge paarden. Onder leiding van Marion Schreuder demonstreren Marieke van der Putten (winnares NK-brons), Seth Boschman en Robin van Lierop hoe zij vanuit harmonie naar Grand Prix-niveau trainen. Adelinde Cornelissen, Kirsten Brouwer, Joyce Lenaerts en Patrick van der Meer nemen samen met een leerling deel aan een Pas de Deux kür op muziek.

Dat dressuur ook noodzakelijk is in andere disciplines van de paardensport demonstreert menner Claudio Fumagalli onder begeleiding van olympisch dressuuramazone Adelinde Cornelissen en wereldkampioene mennen Mieke van Tergouw.

Kaartverkoop

Het dressuurgala belooft een onvergetelijke avond te worden. Voorgaande edities waren snel uitverkocht, dus wacht niet te lang met het bestellen van de tickets: www.outdoorgelderland.nl/kaartverkoop/

Locatie: Outdoor Gelderland te Vragender

Datum: Zaterdagavond 18 juni

Tijd: 19.00 uur tot 22.00/22.15 uur

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....