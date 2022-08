Bach in Zieuwent

ZIEUWENT – Sinds 2007 organiseert PaaspopKlassiek jaarlijks in de Werenfriduskerk een uitvoering van de Johannes- of Matthäus Passion. Werken die door de jaren heen tussen Bach en Zieuwent een bijzondere band deden ontstaan. Om de uitstraling van deze bijzondere combinatie te versterken organiseert PaaspopKlassiek een heel weekend een programma rond instrumentale werken van Johann Sebastian Bach. Voor liefhebbers van de “andere “ Bach een bijzondere gelegenheid kennis te maken met Bach’s uitgebreide oeuvre.

Kaffeecantate

Een verrassend onderdeel van het Bachweekend is de uitvoering van de Kaffeecantate. In deze wereldlijke cantate draait het om het gebruik van koffie. In die tijd zeker niet onomstreden omdat men de effecten ervan nog niet kende. De Kaffeecantate gaat over een aan koffie verslaafd meisje, over vrouwen die weten wat ze willen, sexuele toespelingen zijn niet ver weg. Liesje is bereid alles ter wereld voor koffie op te geven om maar koffie te mogen blijven drinken. Haar vader wil haar, om haar van het koffiedrinken af te helpen, graag aan de man brengen. Liesje echter zorgt er op komische wijze voor dat het haar lukt én koffie te drinken én een vrijer aan de haak te slaan. De Kaffeecantate werd geschreven voor Kafffeehaus Zimmerman. In Zieuwent overgeheveld naar Café het Witte Paard.

Programma

Tijdens het Bachweekend wil PaaspopKlassiek een andere kant van Bach’s muziek benadrukken, niet de ernstige kerkmuziek maar zijn instrumentale werken voeren de boventoon. Geen muziek ter verheffing van God, maar instrumentale muziek voor aan het hof of openbare concerten.

Het Bachweekend in Zieuwent wordt geopend door Dennis Vallenduuk met de beroemde orgeltoccata in d mineur. Hoewel het orgel in de Werenfriduskerk geen barokorgel is zullen Dennis en het Eggertorgel Bach recht doen in dit fantastisch en imposant werk.

Aansluitend geeft schrijver/ journalist Bert Natter bij het Witte Paard een lezing over de gebeenten van Johann Sebastiaan Bach. Bach werd in een algemeen graf begraven. Zijn de gebeenten die nu in het graf van de Thomaskerk begraven liggen wel echt die van Bach??

In de namiddag een concert door Rémy Baudet, viool en Edoardo Valorz, klavecimbel. Zij spelen op authentieke (tijdgebonden instrumenten uit de barok) instrumenten werken uit begeleid en onbegeleid vioolrepertoire . Bach kende twee periodes waarin hij series van zes sonates en partita’s schreef en bleef er zijn hele leven aan werken. Zes komt bij Bach vaak voor, het getal 6 staat namelijk voor het perfecte getal. Rémy Baudet was jarenlang concertmeester van het Orkest van de 18e eeuw.

Op zaterdagavond speelt barokensemble La Sorpresa o.l.v. Francois Fernandez. Samen met echtgenoot Yun Kim spelen zij het prachtige Dubbelconcert in D mineur en klinken daarnaast de Brandenburgse concerten III en V die Bach in 1721 opdroeg aan Christiaan Ludwig Markgraaf van Brandenburg, en wie zou Air uit de derde orkestsuite in een live uitvoering willen missen?! Barokensemble La Sorpresa legt zich toe op het uitvoeren van barokke werken in de meest oorspronkelijke vorm. Het uit internationale musici bestaand ensemble tracht zo dicht mogelijk bij de uitvoeringspraktijk van Bach te komen.

Op zondagmorgen om 11.30 uur in het Witte Paard een uitvoering van de Kaffee-Kantate. Deze wordt gezongen door drie solisten: Wendy Roobol, Mattijs van de Woerd en Vincent Lesage. Zij worden begeleid door het Barokensemble La Sorpresa. In een geënsceneerde uitvoering wordt herberg ‘het Witte Paard’ ingericht als ware het Kaffeehaus Zimmerman waar Bach graag en veel kwam. De ernstig kijkende Bach van schilder Hausmann had een zeer bourgondische kant die we niet gauw van hem verwachten maar waar hij zich graag aan overgaf.

Op zondagmiddag 2 soloconcerten. De jonge celliste Ella van Poucke opent haar concert met het meest gespeelde cellowerk dat er bestaat: de eerste cello suite in G majeur. De Prelude uit deze suite is zeer vermaard en wordt ook als achtergrond bij films en documentaires gebruikt. Ella verrijkt haar concert met de cellosuites twee en vijf. De prachtige akoestiek van de Werenfriduskerk zal haar zeer welgezind zijn. Ella van Poucke ontwikkelt zich tot een van Nederlands grootste cellisten.

Tot slot speelt pianist Laurens de Man de Goldbergvariaties voor pianosolo. Dit voor pianisten meest geliefde werk bestaat uit een Aria (een lieflijke sarabande) en 25, zoals Bach noemde veranderingen (variaties) ter verstrooiing van het gemoed.Laurens de Man is het aanstormend talent die ieder versteld doet staan over wijze waarop hij J.S.Bach op piano vertolkt.

Kaarten

Het orgelconcert dit weekend is vrij toegankelijk. Voor de andere concerten koopt u tickets, een dagkaart of weekendkaart. Alle toegangskaarten via de site www.paaspopklassiek.nl.

Daarnaast kunt u, voor zondag na de Kaffeecantate, reserveren voor een lunch Café het Witte Paard. Reservering via www.Paaspopklassiek.nl onder tickets.

Het gehele programma met omschrijving en de aanvangstijden is op de website www.paaspopklassiek.nl te vinden.

