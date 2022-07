ZIEUWENT – Op 3 en 4 september wordt in Zieuwent ‘Bach in Zieuwent’ georganiseerd door Paaspop Klassiek. Een weekend vol afwisselende composities van J.S. Bach (1685 – 1750) inclusief een lezing over de beenderen van de componist.

Het programma is net zo veelzijdig als JS Bach zelf. Het weekend wordt geopend met een concert op het orgel van de St. Werenfriduskerk. Er is een lezing over de gebeente van Bach, een opera over koffie en concert op viool, cello en piano.

Locaties

De concerten worden uitgevoerd in de St Werenfriduskerk én Café Het Witte Paard in Zieuwent. Voor het eerst wordt in Oost Gelre de Kaffeekantate uitgevoerd op een locatie zoals Bach die zelf bedoelde: Bach voerde het uit in Zimmermans Kaffeehaus, Paaspop Klassiek in Café Het Witte Paard.

Kaartverkoop

Het eerste concert dit weekend is vrij toegankelijk. Voor de andere concerten moet u een toegangsbewijs hebben. Tickets zijn te koop via de site. Is kiezen lastig? Er zijn ook passe-partouts voor een dag of het hele weekend te koop. Lunchen is mogelijk bij Café het Witte Paard. Reserveren van de lunch gaat via de ticketservice.

Maak het weekend compleet met een lunch, te reserveren via de ticketservice. Op 3 en 4 september organiseert Paaspop Klassiek een muzikaal weekend ronde de bekende werken van JS Bach. Er zijn verschillende concerten, een lezing en een opera over koffie!

Kijk voor het hele programma op de website.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....