Beëindiging muzikale activiteiten door band “Don’t Shoot”

GROENLO – In een recente aankondiging heeft de alom bekende band “Don’t Shoot (the Pianoplayer)”, die zijn wortels heeft in Groenlo, besloten een punt te zetten achter hun muzikale carrière die bijna drie decennia heeft geduurd. De informatie werd medegedeeld door de voorzitter van de stichting met dezelfde naam, de heer Peter Janssen. De stichting gaat nu een inactieve fase in.

Het begon allemaal ongeveer dertig jaar geleden met een optreden in de Lange Gang. De band werd opgericht door Erik Peters, die al een muzikale achtergrond had dankzij zijn optredens met het Duo Silence. In de beginfase lag de nadruk vooral op rock & roll-nummers, uitgevoerd door een groep van vijf leden. Met de tijd evolueerde de band. Drie blazers voegden zich bij het gezelschap, wat een verschuiving naar soul-nummers teweegbracht.

De band heeft in de loop der jaren een breed scala aan optredens gegeven, variërend van evenementen in de Achterhoek en Twente tot verschillende buurtschappen. Hun repertoire bestond uit een combinatie van zowel klassieke als hedendaagse popnummers. De repetities vonden plaats in de woning van de heer Janssen.

Recente uitdagingen, waaronder de gevolgen van de corona-periode, diverse muzikale projecten en persoonlijke omstandigheden van de bandleden, hebben de groep ertoe gebracht een reflecterend besluit te nemen over hun toekomst. Na grondige overweging hebben de leden besloten hun muzikale reis niet voort te zetten. Hoewel de repetitieruimte zal worden ontruimd, zal de nalatenschap van hun gezamenlijke muzikale avonturen ongetwijfeld blijven bestaan.

Een van de memorabele momenten van de band was hun deelname aan een benefietconcert in Frankrijk, waarbij ze samenwerkten met Margriet Eshuijs op de Alpe d’Huez. Dit werd vermeld door de heer Janssen als een belangrijk moment in de geschiedenis van de band.

