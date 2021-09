Bibliotheek ondersteunt bij vragen over het coronatoegangsbewijs

Deel dit bericht













LICHTENVOORDE / GROENLO – Vanaf 25 september worden de Coronamaatregelen verruimd. De anderhalve-meter-verplichting gaat vervallen. Wel moet je, op plekken waar een grotere drukte wordt verwacht, een coronatoegangsbewijs kunnen tonen. Maar hoe kom je aan zo’n QR-code, of een gedrukt toegangsbewijs? De Bibliotheek kan je hierbij helpen. De medewerkers van het Informatiepunt Digitale Overheid helpen je op weg. Een afspraak maken is helemaal gratis. En ben je niet in het bezit van een printer? Alle vestigingen van de Bibliotheek Oost-Achterhoek zijn in het bezit van een printer waar u gebruik van kunt maken.

Coronatoegangbewijs

Wil je vanaf 25 september naar de bioscoop of het theater? Of naar een festival? Of fijn uit eten? Voor toegang tot bepaalde locaties, activiteiten en landen is een coronatoegangsbewijs nodig. Zo’n toegangsbewijs is te verkrijgen als je volledig bent gevaccineerd, als je een geldig herstelbewijs hebt of als je in het bezit bent van een negatieve testuitslag van maximaal 24 uur oud.

Er zijn een aantal opties om zo’n bewijs te bemachtigen. De bekendste is de CoronaCheck-app, waar je een QR-code kunt downloaden. Het scannen van die code, het laten zien van je ID-bewijs en je toegangskaartje tonen is voldoende om naar binnen te mogen.

Ook is het mogelijk om een geprinte versie van het toegangsbewijs te verkrijgen. Je hebt dan geen app met QR-code nodig.

Hulp nodig?

Lukt het niet met de app? Of heb je geen smartphone? Dan kun je in de Bibliotheek om hulp vragen. Een speciaal opgeleide medewerker helpt je dan verder met het downloaden van de app en de werking ervan, of met het ophalen van een papieren bewijs. Denk eraan dat het wel noodzakelijk is dat je je DigiD-gegevens weet. Geen DigiD? Vraag die dan eerst aan, of maak een afspraak bij ons spreekuur om hierbij hulp te vragen.

Het is belangrijk dat je gegevens bekend zijn bij het RIVM en de GGD. CoronaCheck haalt vaccinatiegegevens op uit de systemen van het RIVM en de GGD. Als je toestemming hebt gegeven om je gegevens met het RIVM te delen, heeft de zorgverlener die je geprikt heeft je gegevens doorgegeven aan het RIVM. Ben je kort geleden gevaccineerd? Het kan enkele dagen duren voordat je je gegevens kunt ophalen met CoronaCheck. Ook is het noodzakelijk om volledig gevaccineerd te zijn of om een herstelbewijs of geldige negatieve testuitslag in bezit te hebben. Alleen dan is het mogelijk om een toegangsbewijs te maken. Een bewijs in de CoronaCheck-app is persoonlijk. Dat betekent dus dat iedereen de app op zijn/haar eigen telefoon moet zetten.

Openingstijden spreekuren Informatiepunt Digitale Overheid

Op de site www.oostachterhoek.nl/ido vind je meer informatie. Daar kun je ook vinden op welke momenten er in de zeven vestigingen spreekuren worden gehouden. Aanmelden voor een afspraak is eveneens mogelijk via deze site, maar ook via het Servicebureau van de Bibliotheek Oost-Achterhoek: 088-0062929.

Printen

Wil je je papieren toegangsbewijs afdrukken en ben je niet in het bezit van een printer? Sla het dan op op een USB-stick en kom het printen in je bibliotheekvestiging.

