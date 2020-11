Bibliotheken Oost-Achterhoek gesloten

OOST-ACHTERHOEK – Tijdens de persconferentie van dinsdagavond 3 november werd aangekondigd dat alle publiek toegankelijke organisaties, waaronder de Bibliotheken, twee weken de deuren moeten sluiten. We doen het voor een goed doel en hopen onze bezoekers vanaf 19 november weer gezond en wel van dienst te kunnen zijn. Voor Lichtenvoorde geldt dat deze sluiting langer duurt, in verband met de verhuizing in deze periode. Daar opent de Bibliotheek op 30 november weer.

Activiteiten

Ook alle activiteiten en cursussen die tot en met 18 november gepland stonden, met uitzondering van de online bijeenkomsten, zijn geannuleerd. Iedereen die een ticket heeft gekocht voor een activiteit krijgt het geld terug. Hierover wordt een mail gestuurd naar het bij ons bekende mailadres.

Goed om te weten

Van alle geleende boeken waarvan de leentermijn in de komende periode afloopt, wordt de termijn verlengd

Reserveren blijft mogelijk, hiervoor is de ReserveerBieb ingericht

De AfhaalBieb is nog steeds geopend

De online Bibliotheek blijft gewoon open

Voor actuele informatie: www.oostachterhoek.nl

Ons Servicebureau is van 9.00-13.00 uur en van 13.30-17.30 uur telefonisch bereikbaar (088-0062929)

AfhaalBieb en ReserveerBieb

Bij de AfhaalBieb kunnen verrassingstasjes besteld worden. Daarnaast blijft het mogelijk om boeken te reserveren in de catalogus. Als het boek binnenkomt, krijgt de klant een berichtje waarin vermeld staat dat er een afspraak gemaakt kan worden bij de ReserveerBieb om het op te halen. Op de site www.oostachterhoek.nl is hierover meer informatie te vinden.

Online Bibliotheek

E-books en luisterboeken zijn ook een alternatief om toch te kunnen blijven lezen. Leden van de Bibliotheek Oost-Achterhoek kunnen met hun lidmaatschap gebruikmaken van onlinebibliotheek.nl. Mocht men ondersteuning nodig hebben met het gebruik van de online Bibliotheek, dan kan er contact gelegd worden met het Servicebureau (088-0062929) of via de social media (@bibliotheekoa, facebook.com/bibliotheekoostachterhoek).