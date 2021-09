BIEBlab in teken van animaties maken

Deel dit bericht













LICHTENVOORDE / RUURLO / EIBERGEN – De tweede bijeenkomst van BIEBlab in september staat in het teken van het maken van animaties met papier. Op woensdag 15 september is Ruurlo aan de beurt, 22 september volgt Eibergen en op 23 september kunnen de kinderen uit Lichtenvoorde naar deze workshop. Het aanmelden kan weer via onze site (www.oostachterhoek.nl/BIEBlab) en de deelnamekosten bedragen € 2,50. De Bibliotheek Oost-Achterhoek organiseert BIEBlab speciaal voor kinderen uit groep 5 tot en met 8.

Eenvoudige animatie met papier

Kun je iets laten bewegen dat stil staat? Jazeker! Tijdens deze workshop ga je aan de slag met een animatietechniek, een techniek die al jarenlang gebruikt wordt voor het maken van tekenfilms. Deze techniek maakt gebruik van optische illusie, in dit geval van bewegend beeld. Je begint met eenvoudige tekeningen, waaraan je op elke pagina een klein detail verandert. Zo breng je jouw verhaal tot leven. Na veel tekenwerk kun je dan aan het einde van de workshop jouw eigen animatie “afspelen”!

Samenwerking Bibliotheek en ‘Culturije’

Twee keer per maand worden er in drie vestigingen activiteiten in het kader van BIEBlab georganiseerd. In Ruurlo is dat op de eerste en derde woensdag van de maand, in Eibergen op de tweede en vierde woensdag in de maand en in Lichtenvoorde op de tweede en vierde donderdag van de maand. De ene keer verzorgt ‘Culturije’ het programma, de andere keer is de Bibliotheek Oost-Achterhoek verantwoordelijk voor de invulling van de dag. Natuurlijk houden we ons bij deze activiteit aan de voorschriften v.w.b. het voorkomen van de verspreiding van Corona.