Bloemencorso op De Leest in bibliotheek

LICHTENVOORDE – De komende maanden is de expositieruimte in de grote cursusruimte De Dahlia van de Bibliotheek Oost-Achterhoek kleurrijk gevuld. Bloemencorso Lichtenvoorde presenteert zich op De Leest.

Bloemencorso Lichtenvoorde

De ramen van de grote cursusruimte worden gevuld met kunstzinnige bijdragen, afkomstig uit Lichtenvoorde. Was eerder al het Fotocollectief Lichtenvoorde en Basisschool De Leeuw de exposant, nu is het de beurt aan één van de belangrijkste culturele partijen en grootste evenementen uit Lichtenvoorde: het Bloemencorso Lichtenvoorde.

Het Bloemencorso kent een lange traditie in de Keistad. Vele dahlia’s zijn de afgelopen decennia verwerkt op indrukwekkende bouwwerken, die op de tweede zondag in september door het Achterhoekse dorp trekken. Achttien corsogroepen weten in het laatste weekend voor het corso met de hulp van duizenden vrijwilligers een prachtig schouwspel te creëren, waar tienduizenden bezoekers op afkomen. Gemeenschapszin is dan ook het toverwoord bij dit evenement.

Expositie

De expositie in de Bibliotheek bestaat uit de winnaars van de fotowedstrijd 2019. Herman ter Haar, voorzitter van de Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde: “Het laatste corso dat we hebben mogen organiseren dateert inmiddels uit 2019. Zowel vorig jaar als dit jaar kunnen we niet het evenement organiseren in de vorm zoals we graag zouden willen. De maatregelen omtrent Corona veroorzaken dat we op zoek moesten naar alternatieven, die we gevonden hebben in de Dahlia Kunstobjecten Route. De winnaars van de fotowedstrijd, die aan elk corso is gekoppeld, worden altijd geëerd met een foto-expositie tijdens de maquettepresentatie van het volgende corso. Ook dat kon in 2020 niet doorgaan, waardoor de winnaars uit 2019 nooit een podium hebben kunnen krijgen. Daarom maken we graag gebruik van de mogelijkheid in de Bibliotheek. De foto’s hangen voor de ramen van De Dahlia, de cursusruimte van de bieb.”

Maquette

Naast de foto’s is er in de cursusruimte gelegenheid om je te verwonderen over de grootte en schoonheid van de maquettebouw. Corsogroep Lansink Bluiminck heeft wel een hele bijzonder maquette ter beschikking gesteld: ‘Library’. “We vonden dit een erg toepasselijke maquette om de expositie mee aan te vullen”, aldus Ter Haar. “Een wagen die in 2015 zowel bij de jury (3e plaats) als bij het publiek (2e plaats) erg in de smaak viel.”

Exposeren op De Leest

Ook een mini-expo inrichten voor de ramen van de Bibliotheek? Stuur een mail naar resy.oonk@oostachterhoek.nl en dan nemen we contact met je op.