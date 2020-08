BNNVARA met ‘Make Holland Great Again’ naar Oost Gelre

OOST GELRE – Wie haalt de meeste elektronische apparaten op; de Grollenaren of de Lichtenvoordenaren? Team Groenlo neemt onder de leiding van Sahil Amar Aïssa van het BNNVARA programma Make Holland Great Again het op tegen team Lichtenvoorde met Frank van der Lende en Eva Koreman van het 3FM radioprogramma Welkom bij de Club! De plaats die de meeste oude elektronica ophaalt wint. En natuurlijk wil zowel Groenlo als Lichtenvoorde winnen!

Waarom oude apparaten inleveren?

In de oude apparaten zitten waardevolle en schaarse grondstoffen. Door de apparaten in te leveren, kunnen die grondstoffen worden gerecycled. Dus heb je nog kapotte of oude telefoons, laptops, haardrogers, magnetrons, elektrische tandenborstels thuis liggen, lever deze dan in. Let op: het gaat om alle apparaten met een stekker of batterij, maar niet om lampen en losse batterijen.

Op zaterdag 5 september, tussen 10.00 en 16.00 uur, kun je je kapotte elektronische apparaten inleveren:

Groenlo: muziekkoepel, Maliebaan 14

Lichtenvoorde: Nieuwmarkt (nabij Drogisterij de Gaper)

