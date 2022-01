Boekkast als muurschildering

LICHTENVOORDE – Op de muur van de snackbar van ‘Broodje Bram’ tot de nieuwe Bibliotheek aan De Leest in Lichtenvoorde zal in het voorjaar een muurschildering van de kunstenaar ‘JanIsDeMan’ verschijnen.

‘JanIsDeMan’ is bekend van zijn enorme geschilderde boekenkasten. Over de hele wereld zijn zijn kasten te bewonderen. Maar nog nooit plaatste de Utrechtse kunstenaar bibliotheekboeken in zijn boekenkast. In Lichtenvoorde zal Lichtenvoorde de allereerste biebkast verschijnen aan De Leest!

Deze kast moet echter gevuld worden en daarvoor roepen de gemeente Oost Gelre en de Bibliotheek Oost-Achterhoek de hulp van alle Lichtenvoordenaren in.

Er worden boektitels gezocht in de volgende twee categorieën:

Favoriete boeken van Lichtenvoorde lezers

Favoriete boeken, geschreven door Lichtenvoordse schrijvers of over een Lichtenvoords thema

De stemperiode loopt tot en met 15 februari 2022. Na de stemperiode gaat de kunstenaar aan de slag met het definitieve ontwerp

Lees meer www.oostachterhoek.nl Geef Lichtenvoorde Kleur-biebkast zoekt boektitels

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....