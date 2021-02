BoekStartkoffertjes op consultatiebureaus

Deel dit bericht

De vestigingen van de Bibliotheek Oost-Achterhoek zijn tijdelijk gesloten. Hierdoor kunnen ouders geen BoekStartkoffertje ophalen. De gewilde oranje koffertjes, met daarin twee gratis babyboekjes, worden daarom tijdelijk uitgedeeld bij een aantal consultatiebureaus in de regio.

In de consultatiebureaus van Oost Gelre, Winterswijk en Berkelland maken ouders kennis met BoekStart. BoekStart is een landelijk programma dat kinderen van 0 tot 4 jaar en hun ouders van boeken laat genieten. Jonge ouders ontvangen vanuit de gemeente of via het consultatiebureau een BoekStartbon, als hun kindje ongeveer drie maanden oud is. Met deze bon kunnen ze hun kindje gratis lid maken van de bibliotheek en gelijk het BoekStartkoffertje ophalen. In dit koffertje zitten twee gratis babyboekjes en flyers van BoekStart met handige informatie over het belang van lezen en voorlezen bij hele jonge kinderen.

BoekStartcoach Elske Bakker van de Bibliotheek Oost-Achterhoek legt het belang van boeken en (voor)lezen uit: “De aanwezigheid van boekjes is heel belangrijk om een kind ermee vertrouwd te maken. Laat jonge baby’s daarom spelen met babyboekjes en laat ze er lekker op bijten. Vanaf drie maanden kunnen ze al contrast onderscheiden en kijken naar plaatjes; wanneer je als ouder hierbij iets vertelt of zingt, is dat ook al ‘voorlezen’.

Kinderen die vanaf baby af aan elke dag 15 minuten worden voorgelezen, leren per jaar 1000 nieuwe woorden extra. Hierdoor hebben zij een grotere woordenschat en zijn ze later beter in taal. Daardoor hebben ze het makkelijker op school. Je kan dus niet vroeg genoeg beginnen met voorlezen!”

Bij de koffertjes, die nu via het consultatiebureau uitgereikt worden, zit een begeleidende brief. Hierin staat ook vermeld dat ouders na ontvangst van het koffertje, hun kindje gratis online aan kunnen melden via www.oostachterhoek.nl. De pas krijgen zij dan automatisch thuis gestuurd. Het kind is dan gelijk gratis lid tot zijn veertiende jaar. Ouders kunnen hun kindje uiteraard op een later tijdstip ook in de Bibliotheek aanmelden. Met de bijgevoegde BoekStartbon kunnen zij dan naar de vestiging komen.