Boerenerfconcert in Vragender

VRAGENDER – Voor het tweede boerenerfconcert van dit jaar, op 3 juli, is het Trio Borromeo uitgenodigd. Dit trio speelt kamermuziek op viool, altviool en cello. Het concert vindt plaats bij Lyda van de Berg, zorgboerderij Bergensteijn in Vragender. Het concert begint om 11:00 uur. De entree is vrij. Reserveren is niet nodig. Er zijn stoelen aanwezig, maar u mag ook uw eigen stoel meenemen. Voor het concert en tijdens de pauze staat een kop koffie of thee klaar.

Het strijktrio (Alexej Pevzner – viool, Meintje de Roest – altviool en Inge Grevink – cello) is klein in bezetting, maar groots in mogelijkheden. “Met Trio Borromeo houden wij de rijke verhalen uit de klassieke muziek springlevend. Onze naam is afgeleid van de Borromeïsche Ringen; drie ringen die zo met elkaar verbonden zijn dat bij verwijdering van één ring de andere twee uit elkaar vallen. Tijdens een concert gaat het om verbinding tussen musici, publiek en componist. Elke schakel is onmisbaar. Het is de muziek die ons samenbrengt en onze missie deze vol overtuiging over te brengen.”

Locatie

Zorgboerderij Bergensteijn in Vragender. De zorgboerderij is een dagopvang voor thuiswonende ouderen die te maken hebben met een lichamelijke of geestelijke achteruitgang. Lyda: “Doel van het verblijf op onze zorgboerderij is een passende dagbesteding en zorg naar de behoefte en beleving van de gasten”. Lyda van den Berg probeert samen met een team van vrijwilligers op basis van betrokkenheid, respect en belangstelling “een thuisgevoel” te verwezenlijken. “Iedere bezoeker kan en mag zijn wie hij of zij is. Respect en plezier staan hoog bij ons in het vaandel”.

Datum: Zondag 3 juli 2022

Aanvang concert: 11.00 uur

Adres: Zorgboerderij Bergensteijn

Oorschotweg 2

7134 PR Vragender

