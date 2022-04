Brouwhuys LIVE viert de lente met The Ragtime Rumours!

BORCULO – Na een periode van herfstachtige ‘april doet wat hij wil’ taferelen met zelfs winterse kuren, kruipt het lentezonnetje langzamerhand uit zijn schulp. Een prettig gevoel voor lijf, leden en geest. Tijd derhalve voor muzikale vrolijkheid om de lente te vieren. Brouwhuys LIVE biedt op 24 april vanaf 16.00 uur dan ook vrolijkfrisse old-skool swing, doordrenkt van roots/blues en (gypsy-)jazz met een rock ’n roll intensiteit gespeeld; kortom ’Rag ’n Roll’’!

De band stond al eerder voor de bierketels van Brouwhuys de Lange Gang en maakte een zodanige enorme uitgelaten en blije indruk bij de aanwezige muziekliefhebbers dat dit vrolijke gezelschap snel geprogrammeerd diende te worden voor Brouwhuys LIVE.

In 2018 won de band ‘The Dutch Blues Challenge’ in Nederland en ’The European Blues Challenge’ in Hell, Noorwegen. In 2019 waren zij de eerste band die de ’Popprijs Limburg’ overhandigd kregen. De laatste cd ‘Abandon Ship’ won de ‘Best Blues CD Award 2020’ van de Dutch Blues Foundation. The Ragtime Rumours tourden de afgelopen jaren door heel Europa en speelden in Memphis, USA, waar ze deelnamen aan de ‘International Blues Challenge’.

The Ragtime Rumours zijn Tom Janssen (akoestische gitaar, lead-vocals), Niki van der Schuren (Contra bas, zang, dwarsfluit, bariton sax), Thimo Gijezen (elektrische gitaar, accordeon, piano, zang), Sjaak Korsten (drums, kazoo wasbord, zang).

“Vrienden van Brouwhuys LIVE: vergeet je button niet. Heb je nog een introducé-bandje? Neem dan gratis een gast mee naar deze Rag ’n Roll-middag! Hoe meer zielen, hoe meer swing”.

