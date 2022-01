CINEbieb Groenlo vertoont de film ‘Le Semeur’

GROENLO – Op donderdagavond 10 februari laten de vrijwilligers van CINEbieb in de Bibliotheek Groenlo de film ‘Le Semeur’ zien. De avond begint om 19.30 uur en de toegang bedraagt € 5,00 voor leden van de Bibliotheek en € 6,00 voor niet-leden. Reserveren is noodzakelijk en kan via www.oostachterhoek.nl/cinebieb. Voor het bezoeken van de film is een coronatoegangsbewijs nodig.

Le Semeur

Ten tijde van de staatsgreep van Napoleon III in 1851 worden alle mannen weggevoerd uit een afgelegen, republikeinsgezind boerenbergdorp. De overgebleven, huwbare vrouwen sluiten een pact: mocht er ooit nog een man langskomen, dan zullen ze die delen. Een op ware gebeurtenissen gebaseerde oefening in vrijheid, gelijkheid en zusterschap die de nodige spanningen oplevert. Sprookjesachtig vormgegeven in een passend, benauwend vierkant beeldformaat. Maar met die idyllische schoonheid levert de film ook zijn eigen kanttekening: het oogt allemaal net te mooi om waar te zijn.

Regisseur: Marine Francen

Hoofdrolspelers: Pauline Burlet, Géraldine Pailhas, Alban Lenoir, Iliana Zabeth, Françoise Lebrun, Raphaëlle Agogué, Barbara Probst, Anamaria Vartolomei, Margot Abascal

Programma en kaarten reserveren

In elke deelnemende vestiging liggen boekenleggers met het complete programma van de betreffende bibliotheek. Het totaaloverzicht van alle films is te vinden op www.oostachterhoek.nl/cinebieb, waar ook direct toegangskaarten te koop zijn. De toegangsprijs is € 6,00, leden van de Bibliotheek Oost-Achterhoek krijgen een euro korting.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....