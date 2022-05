De Koninklijke Tante Rikie Lintjes(regen)

Wie nomineer jij voor een lintje?

Een vorst is niets zonder haar onderdanen. De koningin der Zwarte Crossers had nog één grote wens voor haar jubeljaar: een lintjesregen voor haar liefjes! Zoals het een echte leider van het volk betaamt roept Tante Rikie hulp in. Nomineren? Dat kan! Draag een mede-Zwarte Crosser aan. Op basis van de motivatie (maximaal 100 woorden) en aanvullend veldonderzoek maakt Tante Rikie de keuze welke personen zij zal onderscheiden. Lef, heldenmoed, eigenwijsheid, creativiteit, humor, trouw of nalatigheid wordt eindelijk erkend en Rikie zal deze mensen van vleesch en bloed ook echt koninklijk decoreren tijdens de Zwarte Cross.

Via de link www.zwartecross.nl/info/ lintjesregen kunnen mensen elkaar tot 20 juni nomineren. Op basis van de motivaties en aanvullend veldonderzoek zullen de lintjes verstrekt worden.

Op de Zwarte Cross 2022 zal koningin Tante Rikie de verkozen helden ontvangen en live op het podium de Koninklijke Tante Rikie Lintjes opspelden. Zij ontvangen tevens eeuwige roem en toegang tot de Zwarte Cross 2022.

