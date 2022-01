De Koppelkerk opent het nieuwe jaar met expositie Tijdspinsels

BREDEVOORT – Welke tijd ademt een textielkunstwerk? Ademt het de snelheid van de hectische tijden waarin we leven? Of is het eerder een stil verzet tegen het tempo van snel, sneller, snelst? De hoogste tijd om te vertragen en de volle aandacht te richten op het minutieuze werk van zes gerenommeerde textielkunstenaars. De Koppelkerk in Bredevoort start 2022 met de expositie ‘Tijdspinsels’. Zodra de corona-maatregelen het toelaten is de expositie te bezoeken.

De charme van de vertraging

Werken met textiel gaat over het algemeen traag. Stap voor stap. Precies dit is één van de charmes voor textielkunstenaar Sonja Hillen: ‘Het vraagt eindeloos veel geduld. Het voordeel is dat ik hierdoor ‘de tijd’ heb: om het beeld of mijn idee voor het werk bij te sturen en de tijd in mijn eigen leven te vertragen.’ Een onbestemde weemoed doortrekt haar werk, waarin ze op zoek gaat naar iets waaraan ze geen bewuste herinnering heeft.

Ook Astrid Polman houdt van de geconcentreerde, monnikachtige wijze van werken van borduren. In haar werk – dat een combinatie is van tekenen, borduren en vilten – probeert zij haar verwondering over het mens-zijn tot uitdrukking te brengen. De verwevenheid van lichaam en geest speelt in haar werk een grote rol, maar ook de relatie van de mens tot de natuur. Terugkerende thema’s zijn vruchtbaarheid, groei (in de ruime zin van het woord) en cycli van het leven.

De mens in veranderende tijden

Pauline Nijenhuis voert een stil protest tegen de duizelingwekkende acceleratie in ons hightech-tijdperk. In het project Fast Work Time onderzoekt Pauline wat de weerslag is van werken onder steeds grotere tijdsdruk. In vier versie van hetzelfde textielschilderij verkortte ze de productietijd steeds verder. Wat is het effect van deze versnelling op het werk en op het welzijn van de kunstenaar?

De invloed van de mens op zijn leefomgeving speelt voor textielkunstenares Willy Doreleijers eveneens een grote rol. In haar werk staat de evolutie van technieken vanuit een ver verleden tot een onbekende toekomst centraal.

Geweven tijdloosheid

Anke Land vraagt in haar geweven tapijten aandacht voor onze kostbare tijd op aarde. Het terugkerende symbool van de schedel in haar werk moet ons niet herinneren aan memento mori (gedenk te sterven), maar aan memento vivere (gedenk te leven). Door haar boodschap te vertalen in geweven tapijten, krijgen haar verhalen een tijdloze status.

Terug naar het oeroude

De tapijten en monumentale driedimensionale wandobjecten van kunstenaarsduo Anneke Copier en Claudio Varone brengen ons tot slot terug naar het begin. Het duo ziet vilt als een magisch, oeroud materiaal dat je terugbrengt naar het primitieve oergevoel.

Rondleidingen

Tweemaal daags wordt er op vrijdag, zaterdag en zondag een rondleiding aangeboden door de expositie: om 14.00 en 15.00 uur. Aanmelden voor een bezoek aan de Koppelkerk kan van tevoren worden geboekt via www.koppelkerk.nl. Dit is echter niet noodzakelijk; een spontaan bezoek aan de Koppelkerk is ook mogelijk. Aanmelden voor de rondleiding is wel raadzaam, vanwege het maximum aantal deelnemers.

Locatie: Koppelkerk, Koppelstraat 35, Bredevoort

Looptijdexpositie: tot en met 27 maart 2022

Openingstijden: vrijdag t/m zondag, 11.00 – 17.00 uur

Entree: € 6,- incl. kop koffie/thee

Tickets: www.koppelkerk.nl

