De Matthäus Passion met sfeerlicht en Ulftse Nachtegalen 

ZIEUWENT – Op goede vrijdag 2021 was het door de coronamaatregelen onmogelijk om de Matthäus Passion te gaan bezoeken. Er is echter nu de mogelijkheid om in 2021 toch dit meesterwerk van Bach bij te wonen. Namelijk op 30 oktober, de zaterdag voor Allerzielen, in Zieuwent.

Op deze dag vindt een bijzondere uitvoering in de ‘Kathedraal van de Achterhoek’ plaats. Met medewerking van twee fantastische koren en de Ulftse Nachtegalen, een gloednieuw professioneel orkest, zes solisten van internationale allure en vele, vele vrijwilligers: samen zorgen zij voor een enerverende uitvoering van de Matthäus Passion. In een klein dorp. Al bijna tien jaar achter elkaar.

Het kleine Zieuwent, met zijn schitterende Sint-Werenfriduskerk, trekt al jaren honderden bezoekers voor de Matthäus Passion uit het hele land. De organiserende stichting Paaspopklassiek weet ieder jaar solisten en musici van topniveau aan zich te binden . Dit jaar worden de koren en solisten begeleid door een gloednieuw orkest: het internationaal samengestelde barokorkest La Sorpresa met o.a. leden van het Orkest van de Achttiende Eeuw.

Klein dorp – groots evenement

Deze traditie in het dorpse Zieuwent is in negen jaar uitgegroeid van een regionaal tot een landelijk evenement. Bezoekers uit o.a. Brabant, Noord- en Zuid-Holland komen niet alleen voor het hoge niveau van het concert maar rijden die extra kilometers ook graag voor de gehele ambiance. Van de steeds variërende sfeerverlichting ter ondersteuning van het verhaal en de grote videoschermen met een close-up van het concert, tot de comfortabele zitkussens en de gratis koffie, thee en wijn: alles draagt bij aan de gemoedelijke en warme sfeer. Net als het uit jeugdige zangers bestaande ripieni koor dat als derde koor meezingt met onder andere het openingskoor van de Matthäus. Dit jaar voor het eerst met de ‘Ulftse Nachtegalen’ o.l.v. Ben Simmes ( in 2020 werden de Ulftse Nachtegalen verkozen tot ‘ Beste koor van Gelderland’ )

Transparant en helder

Dirigent Emile Engel vindt dat Bach helder en transparant moet klinken, hetgeen hij in 2019 bewees met de zeer succesvolle uitvoeringen van Bachs magnum opus voor koren, de Hohe Messe. Al deze concerten voert hij uit met Concentus Cantzione uit Zutphen, dat in de Matthäus koor 1 voor zijn rekening neemt en Vocaal Ensemble Ex Arte uit Enschede, koor 2. Van beide koren is hij de vaste dirigent. De solisten zijn Vincent Lesage in de rol van evangelist Peter Arink (Christus), Hilde Coppé (sopraan), Adrian de Koster (tenor), Kaspar Kröner (altus) en Michiel Meyer (bas). Allen zijn experts op het gebied van de authentieke uitvoeringen en geselecteerd op grond van hun heldere en warme stemmen. Zo wordt de Matthäus onder leiding van Engel een stuk dat niet alleen majestueus, maar ook innig van aard is.

Geëngageerd

Het lijdensverhaal van Christus inspireerde de organisatoren om via de stichting Paaspopklassiek een bijdrage te leveren aan een betere wereld. Daarom wordt bezoekers op 30 oktober de gelegenheid gegeven om hun handtekening te zetten ter ondersteuning van Amnesty International.

Kaarten (incl. koffie, thee, water of wijn vooraf en in de pauze) voor de Matthäus Passion zijn verkrijgbaar via de website en zijn te bestellen via www.paaspopklassiek.nl Het concert begint om 19:30 uur.

