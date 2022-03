ZIEUWENT – De uitvoering van de Matthäus Passion van J.S. Bach kunt u dit jaar weer bijwonen op de dag dat hij traditioneel in Zieuwent wordt uitgevoerd. Dit is op Goede Vrijdag 15 april 2022. Op deze dag vindt een bijzondere uitvoering in de ‘kathedraal van de Achterhoek’ plaats.

Onder leiding van Emile Engel zorgen twee fantastische koren, een professioneel orkest, zes solisten van internationale allure voor een enerverende uitvoering van de Matthäus Passion. Daarnaast zullen de Ulftse Nachtegalen onder leiding van Ben Simmes de delen van het derde koor, ripieni en koralen, voor hun rekening nemen.

De organiserende stichting Paaspop Klassiek weet ieder jaar solisten en musici van topniveau te strikken. Voor hen is ‘Zieuwent’ de laatste Matthäus in een reeks en een geweldige afsluiting op Goede Vrijdag zelf. Dit jaar worden de koren en solisten begeleid door het internationaal samengestelde barokorkest La Sorpresa met o.a. leden van het Orkest van de Achttiende Eeuw.

Koren en orkest zijn voortreffelijk op elkaar ingespeeld, wat extra bijdraagt aan de zeggingskracht van Bachs monumentale compositie.

Unieke samenwerking

Het derde koor, het jeugdkoor de Ulftse Nachtegalen, zingt niet vanaf het podium, maar vanaf het koor achter in de kerk. De afstemming tussen de twee begeleidende dirigenten, Engel voorin de kerk en Ben Simmes op het koor, is een spannende exercitie. Het is tevens een nieuwe ervaring voor het publiek om de prachtige klanken van ripieni en de koralen vanuit twee richtingen te horen samenvloeien.

Landelijk evenement

Deze paastraditie in het dorpse Zieuwent is in een decennium uitgegroeid van een regionaal tot een landelijk evenement. Bezoekers uit o.a. Brabant, Noord- en Zuid-Holland komen niet alleen voor het hoge niveau van het concert maar rijden die extra kilometers ook graag voor de gehele ambiance. Van de steeds variërende sfeerverlichting ter ondersteuning van het verhaal en de grote videoschermen met een close-up van het concert, tot de comfortabele zitkussens en de gratis koffie, thee en wijn: alles draagt bij aan de gemoedelijke en warme sfeer. Dit is mogelijk door de medewerking van vele vrijwilligers.



Voorverkoop

De voorverkoop is gestart. De plaatsen zullen iets ruimer zijn dan u gewend bent, doordat we iets minder mensen plaatsen in een bank.

Kaarten voor de Matthäus Passion zijn verkrijgbaar vanaf € 25,00. De kaarten zijn inclusief programmaboekje, koffie, thee of wijn vooraf en in de pauze.

Kaarten zijn te bestellen via www.paaspopklassiek.nl. Het concert begint om 19:30 uur.

