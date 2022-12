Documentaire Jet Hogenelst te zien in bibliotheek

LICHTENVOORDE – Op woensdagavond 11 januari is om 19.30 uur de documentaire ‘OverDenken’ te zien in de Bibliotheek Lichtenvoorde. Jet Hogenelst, die deze documentaire over haar oma maakte, zal aanwezig zijn om uitleg te geven en vragen te beantwoorden. Kaarten voor deze bijzondere avond zijn te bestellen via www.oostachterhoek.nl/overdenken of in de vestigingen van de Bibliotheek Oost-Achterhoek. De entreeprijs (inclusief koffie/thee) is € 2,50 voor leden en € 3,50 voor niet leden van de Bibliotheek.

De 26-jarige documentairemaakster Jet Hogenelst is een echte Lichtenvoordse. Voor haar studie aan Kunstacademie Minerva in Groningen maakte ze als afstudeerproject een aangrijpende film over haar oma Riek Hogenelst. Heel veel Lichtenvoordenaren zullen de oma van Jet kennen. Jaren woonde ze met haar grote gezin aan de Frans ten Boschstraat, naast de voetbalvelden, waar in de laatste decennia van de vorige eeuw met name de jeugd van Longa ’30 voetbalde. Inmiddels heeft ze een respectabele leeftijd bereikt en woont ze in een verzorgingstehuis.

OverDenken is een documentairefilm over de relatie tussen oma en kleindochter. Een (emotionele) ontdekkingsreis over ouder worden en elkaar opnieuw leren kennen. In de film volgt documentairemaakster Jet haar 95 jarige oma Riek, moeder van twaalf kinderen, weduwe en re-migrant, waar ze zich afvraagt of door deze ultieme levensfase, een begraven identiteit naar boven komt. Hoe goed kennen ze elkaar nu eigenlijk? Door onder andere te werken in dagboekvorm wordt geprobeerd om de gebeurtenissen uit het verleden te koppelen aan de herinneringen van nu. In deze documentaire worden dialogen, collage en het familiearchief met elkaar verweven. Het is een eerbetoon en intiem project, waarbij wordt vastgelegd hoe bijzonder mooi een levenscyclus kan zijn.

Want soms is het misschien niet leren loslaten, maar anders leren vasthouden.

