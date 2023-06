Doe mee met het tellen van libellen en help hun populaties in kaart te brengen

LANDELIJK – Komend weekend, van 9 tot en met 11 juni, wordt de jaarlijkse Libellentelling georganiseerd, waarbij de focus ligt op het monitoren van libellensoorten in tuinen. Het is eenvoudig om mee te doen: tijdens dit telweekend word je gevraagd om in je eigen tuin uit te kijken naar libellen en je waarnemingen door te geven.

Veel libellensoorten hebben te maken met uitdagingen zoals het verdwijnen van natuurlijke habitats, klimaatverandering en watervervuiling. Door middel van tellen kunnen we beter inzicht krijgen in de situatie van deze fascinerende insecten. Niet alleen in natuurgebieden, maar ook in tuinen spelen libellen een belangrijke rol. Vooral tuinen met een vijver zijn aantrekkelijk voor deze insecten. Jij kunt helpen door via www.tuintelling.nl door te geven welke libellen je hebt gespot in jouw tuin.

Om je te helpen bij het herkennen van verschillende soorten libellen, zoals de gewone pantserjuffer, houtpantserjuffer, lantaarntje, azuurwaterjuffer en platbuiklibel, heeft De Vlinderstichting handige herkenningstips op een rij gezet. Daarnaast kun je online libellencursussen volgen via www.vlinderstichting.nl/libellen-herkennen.

Na afloop van de Libellentelling worden de belangrijkste resultaten gepubliceerd op www.tuintelling.nl. Hier kun je ontdekken hoeveel libellen er zijn geteld, welke soorten goed gedijen en welke zorgwekkend zijn. Ook kun je de verschillen met voorgaande jaren bekijken.

Doe mee aan de Libellentelling en draag bij aan het vergaren van waardevolle informatie over libellenpopulaties. Samen kunnen we bijdragen aan het behoud en herstel van deze prachtige insecten in onze tuinen en natuurlijke omgevingen.

