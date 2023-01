GROENLO – In Rockcafe Taste speelt op zondagmiddag 5 februari een unieke tribute van de internationale Beatles Tributeband ‘The Starclubbers’.

The Starclubbers’ is een Braziliaanse band uit Rio de Janeiro en Vitória. De band richt zich zowel op het werk van The Beatles, de muziek die inspireerde en het repertoire uit de solojaren na het uiteenvallen van ‘The Fab Four’. De naam ‘Starclubbers’ komt van de fameuze Starclub in Hamburg waar The Beatles begin jaren ’60 regelmatig optraden.

De band is in 2012 opgericht en bestaat uit gitaristen/zangers Fernando Duarte en Gabriel Abaurre Amaral en drummer/zanger Felipe Coe. Inmiddels wonen de bandleden in Londen en Berlijn en is de band aangevuld met Hummeloër Patric Roes. De Brazilianen en Roes hebben elkaar in 2014 ontmoet op ’s werelds grootste Beatles festival ‘Abbey Road on the River’ in Louisville (VS), waar The Starclubbers speelden en waar Roes met zijn eigen Nederlandse band ‘Day Trippers’ speelde. Er ontstond een vriendschap tussen de vier Beatles-liefhebbers, waar deze samenwerking uit is ontstaan.

De band heeft vijf keer opgetreden tijdens ‘International Beatles Week’ in Liverpool (Engeland), waarvan augustus 2018 de laatste keer was. In een andere bezetting speelden ze daar in 2019 en 2022 en ook weer in 2023. De band was sinds 2014 elk jaar te gast op ‘Abbey Road on the River’. In mei 2023 spelen ze er weer.

Onder andere om zich daarop voor te bereiden, komen The Starclubbers begin februari naar Nederland om een weekend te repeteren en twee optredens te verzorgen. Eén daarvan is in de Achterhoek bij Rockcafé Taste in Groenlo.

Wanneer: 5 februari

Aanvang: 15:00 uur

Open: 14:00 uur

Kaarten: https://rockcafetaste.stager. nl/web/tickets