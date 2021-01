Escaperoom organiseert online Carnavalsquiz

Deel dit bericht

GROENLO – Op ‘Carnavalszondag’ 14 februari organiseert Escaperoom Groenlo een speciale editie van de Online Pubquiz. Deze zal helemaal in het teken staan van Carnaval in het algemeen en het Achterhoekse en Grolse Carnaval. Het hele gezin kan meedoen.

‘Het is de dag waarop eigenlijk de optocht door de straat zou moeten trekken, maar we hopen hiermee een leuk alternatief te bieden’, vertelt Michaël Lammers, presentator van de quiz. Het zal sowieso een gezellige aangelegenheid worden, zo bleek ook tijdens de eerste online Pubquiz. Dat was een algemene quiz.

‘Hiermee maken we inderdaad even een uitstapje naar een wat meer specifiek thema en zal het eenmalig een ietwat meer regionaal cq lokaal karakter krijgen. We hopen natuurlijk ook andere leuke teams te mogen verwelkomen, die zich niet uit het veld laten slaan ook al zullen sommige vragenrondes voor hen misschien soms wat pittiger zijn. Op die momenten kunnen ze dan mooi even genieten van ons borrelpakket ’, lacht Lammers.

Dit borrelpakket is nieuw en mee te bestellen bij inschrijving. In samenwerking met een aantal lokale ondernemers is voor elk teamlid een gezellig geheel samengesteld, bestaande uit 2 flesjes lokaal bier, een lekkere worst, een heerlijk kaasje, wat lekkers voor eventuele kleintjes en een kortingsbon van Escaperoom Groenlo.

Naast een leuke quiz zijn er ook een flink aantal feestelijke prijzen voor de deelnemende teams, beschikbaar gesteld door Carnavalsvereniging de Knunnekes. Zij hebben een dag eerder, op zaterdag 13 januari, een speciale Carnavalsuitzending te volgen via Knunnekes.tv.

De quiz wordt gestreamd via YouTube en teams houden onderling contact via beeldbellen of chat. Via WhatsApp kunnen mensen berichten en foto’s insturen tijdens de quiz. ‘We hopen natuurlijk op veel foto’s van mensen die in carnavalsoutfit meedoen. Dat zou wel uniek zijn!’, vertelt Lammers enthousiast. ‘Gewoon alsof je langs de optochtroute of in de kroeg staat’.

Deelnemen aan de online pubquiz kost € 15,00 per team van tussen de 2 en 6 personen. Aanmelden kan via https://pubquiz. escaperoomgroenlo.nl . De quiz begint om 14:11 uur.