Expositie ‘Vrijheid, gelijkheid en eigenheid’ in de Koppelkerk

BREDEVOORT – Van 27 mei tot en met 4 september toont de Koppelkerk in Bredevoort de expositie ‘Vrijheid, gelijkheid en eigenheid’, waarin het werk wordt getoond van kunstenaars die buiten heersende rolpatronen durven te stappen. Ze zijn vrijgevochten van ongeschreven regels, verwachtingen en vooroordelen. Een expositie over zij die vechten voor de vrijheid of deze nemen alsof het de normaalste zaak is om te laten zien wie ze zijn en hoe zij de wereld zien en zelfs een stap verder gaan dan dat. Ze zijn rebels en tegendraads.

Gendergelijkheid en maatschappijkritiek is een terugkerend thema in de expositie. Naast de expositie wordt er een breed nevenprogramma georganiseerd met lezingen van onder anderen Lale Gül en Splinter Chabot, debatten en theatervoorstellingen over de positie van de vrouw in de huidige tijd en de positie van de lhbtiq+ gemeenschap.

Gelijkheid

‘Do women have to be naked to get into the museum?’ Dat vroegen de Amerikaanse Guerrilla Girls in 1989 zich af toen bleek dat minder dan vijf procent van de kunstenaars in het museum vrouw was, maar het museum wel vol vrouwelijk naakt hing.

Het zou natuurlijk niet uit moeten maken of kunst gemaakt is door een man, vrouw of een andere sekse. Echter, het maatschappelijke speelveld is nog altijd niet gelijk. Met de exposite en het brede nevenprogramma vraagt de Koppelkerk daarom aandacht voor mensen die de moed hadden hun eigen weg te volgen, ondanks tegenwerkende patronen.

Deelnemende kunstenaars

In de expositie is het werk te zien van hedendaagse en vroegere onafhankelijke vrouwelijke kunstenaars: Tinkebell, Silvia B., Wies de Bles, Marlene Dumas, Lotti van der Gaag, Sanne de Haan, Anya Janssen, Mignon Nusteling, Geertje van Oudheusden, Dorien Plaat, Leonie Schneider, Lise Sore, Marieken Verheyen, Daphne Wageman en Truus Wilmink. Het zijn rebelse en eigenzinnige kunstenaars, die uit kaders breken en vechtlust hebben. De expositie vormt tegelijkertijd een ode aan materiaal, techniek, stijl en gedachtegoed. De kunstenaars vertellen allemaal hun eigen verhaal op hun eigen unieke manier.

Nevenprogramma

Aan de expositie is een breed nevenprogramma gekoppeld, zoals een lezing van schrijver Splinter Chabot, een Meet Up over gendergelijkheid, een scholenprogramma, een lezing over het vrouwenhart van cardioloog Angela Maas en een kunstgeschiedeniscursus over vrouwen in de kunst.

Met de expositie en het brede nevenprogramma probeert de Koppelkerk bewustwording te creëren rondom een rechtvaardige wereld waarin iedereen mag en kan zijn die hij of zij wil zijn en als gelijkwaardig wordt beschouwd.

Praktische informatie

De Koppelkerk is geopend van vrijdag tot en met zondag van 11.00 tot 17.00 uur. Om 14.00 en 15.00 uur wordt er een rondleiding door de expositie gegeven. Tijdens de rondleiding wordt er meer achtergrondinformatie over de vrouwenbewegingen, de kunstenaars en kunstwerken gegeven. Daarnaast is er een tentoonstellingscatalogus. De entree van de Koppelkerk bedraagt € 6,- (inclusief kop koffie/thee en eventuele rondleiding).

Voor het project ‘Vrijheid, gelijkheid en eigenheid’ wordt samengewerkt met diverse verzamelaars en partners, waaronder de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Gelderland, het Mondriaan Fonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds en de Gemeente Aalten.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....