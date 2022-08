Extra kermis dag in de Holterhoek

HOLTERHOEK – Dit jaar gaat het weer gebeuren: 12, 13 en 14 augustus is er weer kermis in Holterhoek! Met dit jaar niet twee dagen feest, maar zelfs drie dagen. Tijdens een bijeenkomst met jongeren werd duidelijk dat zij heel graag weer de derde kermisdag wilden toevoegen. Vandaar dat Peppel’n zundag weer terug is gekomen in het programma.

De kermis begint vrijdag 12 augustus met het ophalen van het koningspaar van 2019, 2020 én 2021. Henny en Marlien Roerdink en jeugdkoning Joost Penterman hadden het genoegen om niet één jaar, maar drie jaar te regeren over Holterhoek. Vervolgens kunnen de Holterhoekers genieten van een brunch in de tent, met daarna het jaarlijkse volleybaltoernooi. Ondertussen zijn er vol op activiteiten voor kinderen op de feestweide. ’s Avonds is om 21.00 uur de tent weer open voor het avondfeest, waar Duo Double XL de tent op zijn kop zal zetten.

Zaterdagmorgen vanaf 09.30 uur kunnen (oud-)Holterhoekers zich weer inschrijven om het nieuwe koningspaar van Holterhoek te worden. Ook tijdens het vogelschieten is er genoeg vermaak voor de kinderen. Zaterdagavond 13 augustus vanaf 21.00 uur zullen “de Moeflons” het dak van de feesttent eraf spelen. Dit jaar is er een wijziging doorgevoerd in de catering: Harry’s snackcounter zal ons dit weekend voorzien van een warme hap.

Zondag 14 augustus beginnen we om 11.30 uur alvast met het opruimen van het kermisterrein, maar zullen we vanaf 14.00 uur in een kleinere setting gaan genieten van een gemeudelijke peppel’n zundag. De Halsband zal dan komen optreden en Marc Wielens zal met zijn ‘Bakblikje’ zorgen voor een culinair hoogstandje.

