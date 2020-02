Film ‘L’Apparition’ in Bibliotheek Groenlo

GROENLO – Op donderdagavond 13 februari, vanaf 19.30 uur, vertonen de vrijwilligers van CINEbieb in de Bibliotheek Groenlo de film ‘L’Apparition’. Iedereen is van harte welkom! De toegangsprijs is €6,00 en leden van de Bibliotheek krijgen een euro korting.

L’Apparition

Het Vaticaan vraagt een uitgebluste journalist (Lindon) om onderzoek te doen naar een Maria-visioen in het zuiden van Frankrijk. Hij komt al snel klem te zitten tussen uiteenlopende kerkelijke belangen, zijn eigen wereldbeeld en het achttienjarige meisje (sterk gespeeld door Bellugi) dat zegt de Heilige Maagd gezien te hebben. Ambitieus mysterie-drama van regisseur Giannoli (Marguerite), die ook zelf het scenario schreef.

Regisseur: Xavier Giannoli

Met: Vincent Lindon, Galatéa Bellugi, Patrick d’Assumçao, Anatole Taubman, Elina Löwensohn, Claude Lévèque

Programma en kaarten reserveren

Onder de naam CINEbieb vertonen vijf vestigingen van de Bibliotheek Oost-Achterhoek in de wintermaanden maandelijks filmhuisfilms. In elke deelnemende vestiging liggen boekenleggers met het complete programma. Wilt u het totale overzicht van alle films zien, dan kunt u terecht op www.oostachterhoek.nl/cinebieb.

Toegangskaartjes voor de films zijn te koop op bovengenoemde website. De toegangsprijs is € 6,00, leden van de Bibliotheek Oost-Achterhoek krijgen een euro korting.

Na de film wordt u een consumptie aangeboden en kunt u onder het genot van dit drankje nog even gezellig napraten.