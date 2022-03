Gastgezin worden voor een vluchteling

Voorlichtingsavond over het tijdelijk opnemen van vluchtelingen

Veel mensen spelen met de gedachte om iets te willen betekenen voor vluchtelingen. Het initiatief Takecarebnb maakt het mogelijk dat vluchtelingen met een verblijfsvergunning tijdelijk bij een gastgezin logeren. Op donderdag 17 maart organiseren gemeenten in de Achterhoek samen met Takecarebnb een voorlichtingsavond over het onderwerp in de Koppelkerk in Bredevoort. De avond is zowel live bij te wonen als te volgen via livestream.

Als gastgezin heb je de mogelijkheid om nieuwkomers welkom te heten en wegwijs te maken in Nederland door ze een tijdelijke logeerplek aan te bieden. Via het logeren komt een vluchteling op een natuurlijke manier in aanraking met het alledaagse leven. Zo kan een gast oefenen met de Nederlandse taal en komt het leren van de ongeschreven regels en gebruiken gaandeweg voorbij. Voor het gastgezin is het een concrete manier om een positieve bijdrage te leveren aan de vluchtelingenproblematiek en maken ze kennis met het verhaal, de achtergrond en cultuur van de mensen die zich in hun gemeente gaan vestigen.

Een matchmaker van Takecarebnb zorgt voor goede begeleiding tijdens de gehele logeerperiode en na een positieve kennismaking spreken we eerst een proeflogeerweekend af. Over het algemeen wordt uitgegaan van een termijn van drie maanden logeren.

Takecarebnb ook in de Achterhoek

Gemeenten in de Achterhoek en Takecarebnb hebben hun krachten gebundeld om de inburgering van nieuwkomers te verbeteren en versnellen. De partijen tekenden een overeenkomst onder de gedeelde overtuiging dat samenwerking de integratie verbetert. De ambitie is om tijdelijk verblijf bij een Nederlands gastgezin voor meer vluchtelingen in de Achterhoek mogelijk te maken, om een extra impuls te geven aan taalverwerving en inburgering.

Voorlichtingsavond

Het aantal mensen dat zich opgeeft bij Takecarebnb om te logeren groeit elke dag. Zij willen allemaal graag uit de wachtstand in het azc en hebben de ambitie om een positieve start in Nederland te maken. Het liefst willen we dan ook iedereen aan een fijne tijdelijke logeerplek helpen. Daarom organiseren we nu samen een voorlichtingsavond, speciaal bedoeld voor iedereen die iets wil doen voor vluchtelingen en die meer wil weten over hoe het is om iemand tijdelijk in huis op te vangen.

Wil je misschien wel iemand tijdelijk te logeren hebben en een kickstart geven bij de opbouw van het nieuwe leven hier? Aarzel je of heb je vragen over hoe het werkt? Meld je dan aan voor de voorlichtingsavond. De avond is zowel live in de Koppelkerk bij te wonen als online te volgen via livestream.

