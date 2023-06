Gemeente Oost Gelre organiseert informatieavonden over drugs en alcohol

GROENLO/LICHTENVOORDE – Op donderdag 22 juni in Groenlo en donderdag 29 juni in Lichtenvoorde zullen informatieavonden worden georganiseerd om ouders, opvoeders en jeugdleiders bewust te maken van de problematiek rondom drugs en alcohol. Deze avonden worden geïnitieerd door de gemeente Oost Gelre, in samenwerking met Mazzel jongerenwerk binnen Marianum, en zijn een onderdeel van de drugs- en alcoholpreventie-inspanningen van de gemeente.

Met het oog op de zorgwekkende signalen over toenemend drugsgebruik onder jongeren, richt de gemeente zich de komende jaren extra op het voorkomen en verminderen van middelengebruik. Hierbij wordt ook een beroep gedaan op de medewerking van ouders, opvoeders en jeugdleiders. Sportverenigingen spelen hierbij een waardevolle rol, gezien het grote aantal jongeren dat lid is van een sportclub en de nauwe betrokkenheid van ouders en verzorgers.

Eerder werden er al bijeenkomsten georganiseerd over dit thema in de kleine kernen, en nu is het de beurt aan Groenlo en Lichtenvoorde. De informatieavonden bieden gelegenheid om meer inzicht te krijgen en concrete handvatten te ontvangen omtrent drugs- en alcoholgebruik onder jongeren. Ouders, opvoeders en jeugdleiders worden van harte uitgenodigd om deel te nemen.

Aanmelden voor de informatieavond in Groenlo kan tot 19 juni, terwijl aanmeldingen voor de bijeenkomst in Lichtenvoorde geaccepteerd worden tot 26 juni. Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven via het aanmeldingsformulier op https://bit.ly/drugsenalcohol.

Voor meer informatie of eventuele vragen kunnen geïnteresseerden contact opnemen met Marco te Nijenhuis van Mazzel jongerenwerk via telefoonnummer 06 – 25 416 243 of door een e-mail te sturen naar marco@alsjemazzelhebt.nl.

