‘Gemopper’ in Bibliotheek Groenlo

GROENLO – Op woensdagmiddag 22 januari a.s. speelt PEERtoftheater, ter gelegenheid van de Nationale Voorleesdagen, in de Bibliotheek Groenlo de voorstelling ‘Gemopper’, naar het Prentenboek van het Jaar ‘Moppereend’. De voorstelling begint om 10.30 uur en is gratis toegankelijk voor ouders en peuters.

Voorstelling ‘Gemopper’

Om 11.30 uur kan iedereen vanaf 2 jaar komen kijken naar de voorstelling van ‘PEERtoftheater’, naar het Prentenboek van het Jaar.

Gemopper is een interactieve en muzikale voorstelling voor peuters en (jonge) kleuters, gebaseerd op het boek ‘Moppereend’. De voorstelling ‘Gemopper’ gaat over een eend die niemand heeft om mee te spelen. Er verschijnt een donker wolkje die steeds maar groter en groter wordt. Zou het lukken met de dieren om van de Moppereend weer een vrolijke eend te maken en de wolk te laten verdwijnen? Wij denken van wel!

Tijdens de voorstelling mogen de peuters mee doen en bewegen, zullen er leuke liedjes passeren. De voorstelling duurt ongeveer 40 minuten (inclusief in- en uitlooptijd) en is gratis toegankelijk voor peuters en hun (groot)ouders.

Nationale Voorleesdagen en cadeautje

De Nationale Voorleesdagen vinden elk jaar plaats in de laatste week van januari, soms uitlopend tot in de 1e week van februari. Doelstelling van deze jaarlijkse campagne is het stimuleren van voorlezen aan kinderen die zelf nog niet kunnen lezen. De doelgroep zijn ouders van kinderen tussen ½ en 6 jaar. De campagne benadrukt de voordelen van het (voor)lezen, waaronder het positieve effect op woordenschat, spelling en tekstbegrip, een beter begrip van de wereld om je heen en het aanhalen van de band tussen (groot)ouder en kind.

Peuters die tijdens de Nationale Voorleesdagen lid worden van de Bibliotheek ontvangen een toepasselijk cadeautje.