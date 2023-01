GROENLO – Op zaterdag 25 februari wordt er in De Mattelier in Groenlo een Hip Handwerkfestijn georganiseerd door Handwerken Verbindt. Op deze inspirerende handwerkmarkt maak je kennis met veel handwerktechnieken. Ook zijn er demonstraties en verkoop van zelfgemaakte creaties. Tevens is er een verkoop van vintage handwerkspullen.

“Een aantal jaren werd in Winterswijk de handwerkfair Handwerken Verbindt! gehouden. Deze fair zou gaan stoppen, maar gelukkig komt er toch een doorstart. 25 februari Hip Handwerkfestijn 2023, in de Mattelier te Groenlo. Graag willen we mensen de mogelijkheid geven te laten zien wat er op dit gebied allemaal in onze regio gebeurt. Voor bezoekers een inspirerende markt om ideeën uit te wisselen en/of leuke dingen te kopen. Hebt u een leuke hobby op handwerkgebied, wilt u dit demonstreren of wilt u uw werkstukken verkopen? Meld u dan aan voor een tafel op deze markt! Stuur uw aanmelding naar: Brouwershuusken9@gmail.com“, is te lezen op hun Facebookpagina

Waar: De Mattelier

Mattelierstraat 19

7141 BP Groenlo

Wanneer: 25 februari van 10:00 – 17:00 uur