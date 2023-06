Hoeksteen zet zich in voor een schone Grolse Gracht

GROENLO – Afgelopen maandag organiseerde Ervaar Groenlo in samenwerking met Basisschool de Hoeksteen weer een opruimdag van de Grolse Gracht. Vanuit kano’s en kajaks verzamelden leerlingen -onder begeleiding- zwerfafval. De opruimdag was eerder gepland als onderdeel van NLdoet, maar kon toen niet doorgaan vanwege slecht weer. Nu was het echter een stralende dag met stralende gezichten.

‘De actie is vorig jaar voor het eerst gehouden en was een groot succes. ‘Niet alleen wordt de gracht opgeruimd, ook leren leerlingen wat het is om als vrijwilliger je in te zetten’, vertelt Wout Walterbos van Ervaar Groenlo en docent op de Hoeksteen. ‘Het is voor Ervaar Groenlo een mooie bijdrage aan het gebruik van de gracht’.

Maatschappelijke organisaties kunnen met deelname aan NLdoet ertoe doen en mensen laten voelen dat ze ertoe doen. NLdoet is voor veel mensen een eerste kennismaking met vrijwilligerswerk. Het Oranje Fonds wil de deelnemers laten ervaren dat vrijwilligerswerk niet alleen heel fijn is voor degene die geholpen wordt, maar dat het ook heel leuk is voor de vrijwilliger zelf. Mensen beleven er plezier aan belangeloos iets voor een ander te doen, en doordat er enorme keuze aan activiteiten is, kan iedereen iets passends vinden.

Foutjes, opmerkingen, nieuws, activiteit of als je iets opmerkelijks hebt gefotografeerd kun je hier versturen. Of naar redactie@streekgids.nl