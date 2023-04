Inloopavond laanherstel Eibergse Veld

ZWOLLE/Groenlo – Op maandag 17 april 2023 wordt er een inloopavond georganiseerd over het laanherstel in het Eibergse Veld. De avond vindt plaats van 19:30 tot 21:00 uur in Basisschool St. Ludgerus in Zwolle.

In de afgelopen jaren zijn veel bomen in de omgeving van Zwolle doodgegaan, weggehaald en voor een deel vervangen. Uit inspecties blijkt dat de uitval van de beuken laanbomen zich de komende jaren zal voortzetten en het grootste deel van de laanbomen zal treffen. Om deze reden is het tijd om de omvang van het probleem in kaart te brengen en actie te ondernemen.

Er is een brochure gemaakt waarin uitleg wordt gegeven over de situatie en het bedachte stappenplan om de laanbeplanting in Zwolle te herstellen wordt toegelicht. De problemen met de bomen in Zwolle zijn besproken met de werkgroep Landschap Zwolle van Contactgroep Zwolle. De leden kunnen zich vinden in de voorgestelde aanpak.

Op de inloopavond zal het beoogde stappenplan voor het laanherstel worden gepresenteerd. Ook zal er een medewerker van de gemeente Oost Gelre aanwezig zijn om eventuele vragen te beantwoorden. Voor meer informatie of vragen over de problemen met de bomen in het Eibergse Veld kun je contact opnemen met m.hendriks@oostgelre.nl van a.tebrake@oostgelre.nl.

