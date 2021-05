Irene van der Aart te gast in Lichtenvoordse bieb

Deel dit bericht













LICHTENVOORDE – Donderdag 17 juni a.s. zal Irene van der Aart, schrijfster, theatermaker en columniste van de Gelderlander, haar opwachting maken in de Bibliotheek Lichtenvoorde. Van der Aart bezoekt Lichtenvoorde op uitnodiging van de Bibliotheek Oost-Achterhoek en zal onder andere vertellen over haar nieuwste boek ‘Uitgemolken’. Aanvang van de lezing: 19.30 uur. Leden van de Bibliotheek betalen €5,00, niet-leden €7,50.



Irene van der Aart

Irene van der Aart (1967) is geboren in Haarlem. Na het VWO studeerde ze Toegepaste Communicatie in Antwerpen. Daarnaast volgde ze, ook in Antwerpen, de theaterschool Teater Ten Tog. Irene maakte jarenlang deel uit van cabaretduo ROTS met Paulien Cornelisse.

In 2005 stond ze in de finale van het Amsterdams Kleinkunst Festival. In maart 2007 is haar eerste avondvullende solocabaretprogramma ‘Groots en Meeslepend’ in première gegaan, later gevolgd door de plattelandsvoorstelling ‘De Boer op’. Haar voorstelling ‘Aanmodderen’ is eind 2015 in première gegaan.

Sinds 2003 verdeelt ze haar tijd tussen Amsterdam en de Achterhoek, waar haar partner veehouder was. Ze schrijft over haar ervaringen op de boerderij en de verschillen tussen stad en platteland voor dagblad De Gelderlander en het tijdschrift Naober. Dit alles met een komische, relativerende knipoog.

Van der Aart werkt al nu al geruime tijd als actrice, cabaretière, zangeres en presentatrice. Daarnaast heeft ze inmiddels twee boeken uitgebracht over haar leven in de Achterhoek: ‘De boer op’ en ‘Uitgemolken’.



Uitgemolken

In 2003 kreeg Irene van der Aart verkering met een boer met koeien. Inmiddels is ze zeventien jaar verloofd met Boer en hoewel Irene ‘import’ blijft, is ze een heuse Achterhoekse geworden.

Onlangs veranderde er iets ingrijpends: Boer boert niet meer. De toegenomen regelgeving, ‘planetproof melken’ en de niet altijd even eerlijke kritiek op de boeren maakten het werk er al niet leuker op, maar een terugkerende hernia blijkt pas echt funest voor de motivatie van Boer. Met veel humor laat Irene van der Aart in ‘Uitgemolken’ zien wat het betekent om te stoppen met boer zijn en met het boerenbedrijf dat al generaties in de familie van Boer zit. Ook werpt ze een aantal belangrijke vragen op: is ons voedsel eigenlijk niet veel te goedkoop? En is de reden waarom de kleinere boeren één voor één afhaken niet dat ze eigenlijk te lang zijn uitgemolken?



Kaartverkoop

Toegangskaarten voor deze avond zijn te koop via de website van de Bibliotheek Oost-Achterhoek (www.oostachterhoek.nl/irene). Het aantal plaatsen is beperkt, dus wees er snel bij.

