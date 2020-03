Jan Cremer in het Koetshuys

GROENLO – Galerie KiK in ‘t Koetshuys is inmiddels een vol jaar onderweg en mag zich verheugen in een grote belangstelling. Galerie KiK wil werk van bekende en minder bekende kunstenaars voor een breed publiek toegankelijk maken. De stichting heeft nu al zo’n 100 vrienden, de zogenaamde KiK-starters, die de exposities ook financieel ondersteunen.

Het afgelopen jaar opende Kamiel Rongen de nieuwe galerie met zijn video-kunst waarna Thieu Nikkessen en fotograaf Lawrence Mooij hun werk exposeerden.

Momenteel is de expositie van Eric Toebosch nog te bewonderen aan de Nieuwestraat. De galerie is open van maandag t/m vrijdag van 14 tot 16 uur en op 22 maart tijdens de Open Zondag mode & kunst.

Op 11 april opent Galerie KiK de expositie van Bert Nijenhuis uit Boekelo. Zijn beelden, altijd geënt op de menselijke figuur, spreken over menselijke waarden, over gevoelens van onmacht, van verdriet, angst en blijdschap, maar vooral over mens-zijn. Nijenhuis schuwt een tikje moralisme niet, hij wil de kijker graag iets meegeven, de spiegel voorhouden. Zijn beelden hebben dan ook regelmatig iets theatraals.

En in de zomer komt Jan Cremer naar KiK. Tijdens de afgelopen Slag om Grolle, bracht schrijver en kunstenaar Jan Cremer een bezoek aan Galerie KiK. Jan Cremer, beroemd geworden met zijn boek ‘Ik, Jan Cremer’ heeft zijn roots in Groenlo, omdat zijn over grootvader een smederij in de Kevelderstraat had. Jan heeft toegezegd dat hij graag wil exposeren in Groenlo met zijn bijzondere schilderijen. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid plaatsvinden in de zomermaanden vanaf medio juni.

Wilt u ook bij de opening zijn en de kunstenaar ontmoeten, word dan ook KiK-donateur. U wordt dan uitgenodigd voor alle openingen van de exposities in het Koetshuys, Nieuwestraat 22 in Groenlo.

Kijk voor info op www.kikgroenlo.nl