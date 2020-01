Joost de Lange met band bij Taste

GROENLO – Joost de Lange komt 11 januari met band weer bij Rockcafé Taaste in Groenlo. Dit Blues/Rock Power Trio is een graag geziene gast in de Nederlandse en Belgische scene. Ze weten iedere gitaarliefhebber steeds weer te raken. Met veel optredens achter de rug op de grotere podia en festivals in Belgie, Nederland en Duitsland heeft de band genoeg ervaring om een stevige show neer te zetten. Tijdens hun live-shows wordt een indrukwekkende mix gespeeld van vooral veel eigen werk en ook nummers van Jimi Hendrix, Rory Gallagher, Stevie Ray Vaughan. Weet u meteen in welke hoek u deze mannen muzikaal zoeken kunt.

Joost & band hebben een grote en nog steeds groeiende fanbase; ze hebben een prima reputatie vanwege hun live-shows, waar de passie en energie vanaf spatten.

Groenlo en omgeving is voor de band een bekend gebied, ze speelden er eerder in oa. Taste (Uiteraard) Schiller in Aalten, Bluesnight Westendorp en in de nazomer van 2017 nog in De DRU in Ulft samen met Ryan McGarvey. De fans zullen de band dan ook zeker weer weten te vinden.

Wanneer: 11 januari

Aanvang: 22:00 uur

Entree vrij