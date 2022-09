Jumbo Bennink en Slag om Grolle maken er werk van

GROENLO– Vanaf 31 augustus 2022 kan er bij de supermarkt Jumbo Bennink (Groenlo, Lichtenvoorde) weer gespaard worden voor 50% korting op entreetickets voor de Slag om Grolle 2022.

Als klanten 10 zegels op hun spaarkaart hebben zijn deze inwisselbaar bij de Jumbo. Bij het inleveren van een volle spaarkaart wordt er 8 euro betaald in plaats van € 15,95. Het sparen kan tot er met 11 oktober en volle spaarkaarten kunnen worden ingeleverd bij de Jumbo tot 18 oktober.

Bij inlevering van een volle spaarkaart ontvangen klanten een code die ze kunnen invoeren in de ticketshop van de Slag om Grolle. Naast de spaaractie is ook de styling van de supermarkt weer in het teken van 1627.

De Slag om Grolle is een 17-eeuws re-enactment evenement wat eens in de twee jaar wordt georganiseerd. Tijdens de Slag om Grolle wordt de belegering op Groenlo nagespeeld. Drie dagen lang gaat Groenlo terug in de tijd. De Slag om Grolle wordt gehouden in de binnenstad van Groenlo. Dit jaar zal de Slag om Grolle plaatsvinden op 21,22 en 23 oktober.

Kijk voor meer informatie op www.slagomgrolle.nl

