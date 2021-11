Kalender met Ode aan het Aaltense landschap in beeld

Deel dit bericht













Aalten – Afgelopen voorjaar werden (hobby) fotografen, inwoners, liefhebbers opgeroepen hun Ode aan het Aaltense landschap te brengen. Meer dan 150 inzendingen kwamen binnen en de jury, bestaande uit burgemeester Anton Stapelkamp, fotograaf Frank Vinkenvleugel, beleidsmedewerker Ingrid Oonk en Herlinda ter Maat van Achterhoek Toerisme, hadden er een zware taak aan om een selectie te maken uit de ingezonden foto’s. Uiteindelijk kwamen er drie winnaars uit.

De inzendingen waren zo mooi dat het idee geboren werd om hier een verjaardagskalender van te maken. Iedereen moet van deze prachtige platen kunnen genieten. Ondersteund door een bijpassend Achterhoeks gedicht werd de kalender vorm gegeven. Het is een ware Ode aan het Aaltense Landschap geworden!

De kalender is vanaf 12 november verkrijgbaar bij VVV Aalten, Boekhandel Messink&Prinsen, VVV Bredevoort en Primera in Dinxperlo. Voor slechts €9,95- is dit cadeau ideaal om bijvoorbeeld met Sinterklaas of Kerst te geven.

