KIEK UUT – Online talkshow voor ondernemers

OOST GELRE – Op donderdag 10 juni organiseren de gemeente Oost Gelre en Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland de online talkshow KIEK UUT voor ondernemers. Het centrale thema is de invloed die de georganiseerde misdaad uitoefent op het bedrijfsleven. De talkshow begint om 20.00 uur.

Burgemeester Annette Bronsvoort gaat vanuit het gemeentehuis onder leiding van Anton Jansen (manager PVO Oost-Nederland) in gesprek met een lokale ondernemer, een expert van Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) en een vertegenwoordiger van de politie.

Voor alle ondernemers in Oost Gelre

De online talkshow is voor alle ondernemers in Oost Gelre relevant. De onderwereld is namelijk steeds vaker op zoek naar mogelijkheden gebruik te maken van diensten en faciliteiten van de bovenwereld. Op een faire manier zakendoen staat onder druk, oneerlijke concurrentie is het gevolg.

De leidraad in het tafelgesprek is om aan de hand van (lokale) voorbeelden te zien wat in bestuurlijke, strafrechtelijke en praktische zin heeft plaatsgevonden en welke consequenties een en ander heeft gehad voor ondernemers. Nog belangrijker is de vraag hoe deze inmenging van de georganiseerde misdaad en de gevolgen voor onze maatschappij kan worden voorkomen.

Aanmelden

De online talkshow KIEK UUT richt zich op alle ondernemers uit Oost Gelre. Deelname is gratis. Meld direct aan via: https://www.pvo-oostnederland.nl/agenda/online-talkshow-kiek-uut-oost-gelre/. Kort voor de talkshow ontvangt u een e-mail met de link om de uitzending live te kunnen volgen.

Terugkijken

KIEK UUT in de gemeente Oost Gelre is de zesde uit een reeks van zeven online talkshows in de Achterhoek. Deze talkshow is terug te kijken na de laatste editie in Bronckhorst.