Kleurrijke expositie van Truus Betting-Nijland in Stadsboerderij Grolle

GROENLO – In de maanden mei, juni en juli exposeert Truus Betting met haar bijzondere werken in de Stadsboerderij Grolle in Groenlo. Truus Betting-Nijland is geboren in Varsseveld en sinds 1974 woonachtig in Dinxperlo.

Ze is begonnen met tekenen in potlood en pastelkrijt. Daarna volgde het schilderen in olieverf en acryl en gemengde technieken. Ze heeft enkele cursussen gevolgd in Nederland en Duitsland en is lid geweest van de Kunstkring Hamaland “Kreis der Künste” in Rhede Duitsland. Ook heeft Truus vaak in opdracht geschilderd, voornamelijk portretten, huizen en kerken. Ze heeft diverse exposities op haar naam staan, zowel in Nederland als in Duitsland.

Zo exposeerde ze in 2017 al met veel succes in de Stadsboerderij Grolle in Groenlo. Daarna werd ze weer gevraagd om in 2020 te exposeren. Door de corona-uitbraak werd dat uitgesteld, waardoor ze de mogelijkheid kreeg om aan iets nieuws te beginnen. Dat werd gietverven met acrylverf. En dat abstracte sprak Truus erg aan. Doordat ze hiermee de controle los moest laten, bracht haar dat ook meer vrijheid in het realistische werk met olieverf. Het ene versterkte het andere. Ook is ze lid van een wereldwijde site “Let’s Begin, Learn and Share Acrylic Pouring”. Op deze site wisselt ze ideeën uit met mensen over de hele wereld die dezelfde interesse hebben. Met deze twee verschillende technnieken exposeert Truus in de Stadsboerderij Grolle. In olieverf zijn Nederlandse en buitenlandse artiesten te zien en in de abstracte werken mag de kijker zelf bepalen wat men erin ziet. Voor Truus zijn beide technieken haar passie.

Stadsboerderij uit 1623

Het museum Stadsboerderij Grolle in de Notenboomstraat in het centrum van Groenlo dateert van 1623. Het is een zeer gaaf voorbeeld van een vroeg 17e-eeuwse stadsboerderij, de enige in Groenlo en verre omgeving. In het museum kunt u o. a. een ‘mooie kamer’ zien, een woonkeuken met bedstee, een grote schouw, een weefkamer met 17-eeuws weefgetouw en diverse oude boerenwerktuigen en gereedschappen.

Nostalgisch winkeltje in de potstal

De vrijwilligers van de Stadsboerderij Grolle organiseren rondleidingen, exposities en andere activiteiten in het historische gebouw. Daardoor is de Stadsboerderij een levend onderdeel van het culturele palet van de oude stad Groenlo. In de potstal kunt u genieten van een kopje koffie, thee of een glaasje fris, eventueel in combinatie met een kontenklopper, de specialiteit van het huis. In de potstal vindt u een winkelinrichting uit de jaren 1900. Een prachtige kruidenierskast en stijlvolle toonbank maken dat de potstal die echte nostalgische sfeer heeft gekregen uit vroeger jaren. En om het plaatje compleet te maken, wordt in het winkeltje naast veel andere artikelen ook nostalgisch snoepgoed verkocht.

Openingstijden Stadsboerderij Grolle:

1 november tot 1 juni, dinsdag tot en met zaterdag van 12.00 uur tot 16.30 uur

1 juni tot 1 november, dinsdag tot en met zaterdag van 11.00 uur tot 16.30 uur

Adres: Notenboomstraat 15, 7141 AB GROENLO. Tel. 0544-468729 of 06-51591323. Zie voor verdere informatie de website: www.stadsboerderijgrolle.nl. U kunt ons ook vinden op Facebook.



Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....