Kunst van kunstenaars met roots in de gemeente Oost Gelre

OOST GELRE – Met de expositie ‘Grond’ laten tien kunstenaars zich door een vierkante meter, letterlijk een stuk ‘grond’ uit de regio, inspireren voor een nieuw kunstwerk. Deze kunstwerken, variërend van video’s tot sculpturen en van muurschilderingen tot wandtapijten zijn vanaf 16 september te bewonderen in de Pastoor van Ars basisschool in Lichtenvoorde.

Initiatiefnemers van de beeldende kunstexpositie zijn Daan Wopereis (27), Lieneke Hulshof (28) en Jan Willem Kolkman (30) van Stichting Kunstlokaal SAM. Alle drie geboren en getogen in de gemeente Oost Gelre constateerden zij dat er in de Achterhoek altijd veel aandacht was voor muziek maar niet voor beeldende kunst. Lieneke Hulshof: “In de Achterhoek zijn relatief weinig plekken waar kunst ‘van nu’ gemaakt of getoond wordt in vergelijking tot de rest van Nederland. Dit is logisch te verklaren, de Achterhoek kent zogezegd een lange, veelzijdige culturele geschiedenis van (rock)bandjes, harmonieën en kerkkoren. Toch vinden we het jammer dat er zo weinig hedendaagse, beeldende kunst te zien is omdat er wel behoefte aan is en daarnaast weten we dat er wel mensen uit de regio besluiten naar de kunstacademie te gaan. Eenmaal afgestudeerd, vertrekken deze kunstenaars vaak uit de Achterhoek en hun kunst zien we bijna nooit terug op de grond waar die ooit is ontstaan. Laat staan dat de mensen uit de regio er mee in aanraking komen. Met deze expositie brengen we daar graag verandering in door specifiek professionele kunstenaars uit te nodigen die ooit geboren zijn in Oost Gelre en omstreken om nieuw werk te ontwikkelen”. De tentoonstelling ‘Grond’ is elke zaterdag en zondag van 16 september t/m 9 oktober gratis te bezoeken van 10.00 tot 17.00 uur.

Kunstenaars uit Oost Gelre

De deelnemende kunstenaars kregen de opdracht om een vierkante meter in een straal van 10 kilometer rondom Oost Gelre te kiezen. Niet zomaar een vierkante meter, maar een die voor hen specifiek bijzonder, sprekend of uniek is. Bijvoorbeeld omdat de vierkante meter jeugdherinneringen meebrengt, het als voorbeeld kan dienen voor een groter verhaal over het Achterhoeks landschap of verbonden is aan een familieverhaal uit de desbetreffende omgeving. De deelnemende kunstenaars zijn: Christa te Dorsthorst | Marleen Garstenveld |Anne Kolkman| Jan Willem Kolkman | Doris Konings | Batjen Lurvink | Louise te Poele | Jeltje Schuurmans | Dorian Temming | Siebe Wopereis

Fietsroute langs inspiratiebronnen

In samenwerking met de gemeente Oost Gelre en Achterhoek Toerisme is er een fietsroute uitgestippeld langs alle vierkante meters die als inspiratiebron voor de kunstwerken hebben gediend. De vierkante meters die als inspiratiebron dienden voor het kunstwerk zijn gemarkeerd met houten palen met een QR code met meer informatie over de plek. De folder met de fietsroute is verkrijgbaar bij het bezoek aan de expositie in de Pastoor van Ars basisschool in Lichtenvoorde. Een digitale fietsroute is te downloaden via www.kunstlokaalsam.nl/fietsroute

Feestelijke opening

De expositie wordt feestelijk geopend op 16 september om 19.00 uur aan de Oude Aaltenseweg 28 in Lichtenvoorde. Een ieder die belangstelling heeft is welkom. De tentoonstelling wordt mede mogelijk gemaakt door het Mondriaanfonds, Bernard Cultuurfonds, Lichtenvoorde Promotie en Nathals. Meer info via: www.kunstlokaalsam.nl

