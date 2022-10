Kunstexpositie van Gerrit Westerhof en Iet Pothof in de Stadsboerderij Grolle

GROENLO – In de maanden oktober, november en december exposeren Gerrit Westerhof en Iet Pothof met een smaakmakende expositie in de Stadsboerderij Grolle in Groenlo.

Passievol, plezier, voldoening

Een bevlogen kunstschilder, deze beschrijving past het beste bij Gerrit Westerhof uit Groenlo. Hij is al vele jaren een talentvol kunstschilder. Zijn schilderijen laten een ongekende passie zien, met oog voor kleur en detail. Voor Gerrit heeft ieder schilderij een speciale betekenis, een tweede laag. Hij laat zich inspireren door het leven zelf, de beelden en herinneringen slaat hij op in zijn geheugen en later brengt hij deze op het schildersdoek weer tot leven. In zijn werk zoekt hij de grenzen op en gaat een nieuwe uitdaging niet uit de weg. Dit resulteert in een zeer gevarieerd palet aan schilderijen, zoals stillevens, landschappen, portretten en skylines van beroemde wereldsteden. Zelf omschrijft Gerrit zich als een technisch schilder. Een oom van de moeder van Gerrit, Herman Misset, heeft hem al vroeg in zijn leven geïnspireerd om te gaan schilderen en tekenen. Gerrit heeft les genomen bij Atelier De Zwierige Penseel van kunstenares Jenneke Brunnekreeft in Eibergen. Hier heeft hij zich de schildertechniek eigen gemaakt en verder ontwikkeld.

Inspirerend, emotie, grenzeloos

De expositie van Iet Pothof kan het beste worden aangeduid met haar eigen woorden: ‘Werken met keramiek is een grenzeloze hobby, je raakt nooit uitgeleerd’. De beelden die Iet creëert laten emotie en liefde zien. Iet heeft oog voor haar dagelijkse omgeving, daar vindt zij haar inspiratie. Bijvoorbeeld in de mensen om haar heen of in de natuur. En die ene gezichtsuitdrukking van iemand of die ene bloem die gaat bloeien, weet ze dan in haar beelden levensecht neer te zetten. Hierbij weet ze de details haarfijn te benaderen. De term keramiek is een verzamelnaam voor alle producten die van klei worden gebakken. Iet legt uit: “Werken met klei is oneindig. Ik kan er al mijn creativiteit in kwijt.” Het werk van Iet kan worden ingedeeld in vier thema’s, te weten dieren, bloemen, beelden en objecten. Het varieert van kleurrijk tot ingetogen, afhankelijk van het onderwerp. Ieder beeld toont zijn eigen emotie, zo uit het leven gegrepen.

De expositie “Maak je vrije tijd kleurrijk” is een bijzonder geheel, een combinatie van kleur, emotie en vakmanschap. Deze expositie mag u niet missen. Kom naar de Stadsboerderij Grolle en geniet van deze twee excellente kunstenaars.

Stadsboerderij uit 1623

Het museum Stadsboerderij Grolle in de Notenboomstraat in het centrum van Groenlo dateert van 1623. Het is een zeer gaaf voorbeeld van een vroeg 17e-eeuwse stadsboerderij, de enige in Groenlo en verre omgeving. In het museum kunt u o. a. een ‘mooie kamer’ zien, een woonkeuken met bedstee, een grote schouw, een weefkamer met 17-eeuws weefgetouw en diverse oude boerenwerktuigen en gereedschappen. De vrijwilligers van de Stadsboerderij Grolle organiseren rondleidingen, exposities en andere activiteiten in het historische gebouw. In de potstal kunt u genieten van een kopje koffie, thee of een glaasje fris, eventueel in combinatie met een kontenklopper, de specialiteit van het huis. In het nostalgische winkeltje vindt u originele producten uit vroeger jaren, waaronder snoepgoed.

Voor de openingstijden van de Stadsboerderij Grolle en verdere informatie zie onze website www.stadsboerderijgrolle.nl Adres: Notenboomstraat 15, 7141 AB GROENLO. Tel. 0544-468729 of 06-51591323. U kunt ons ook vinden op Facebook.

Deel dit bericht WhatsApp

Facebook

LinkedIn

Twitter

Pinterest

E-mail

Print



Lees ook ....