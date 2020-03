Landelijke Opschoondag op 21 maart gaat niet door

Het coronavirus houdt veel mensen bezig op dit moment. Ook ons. Met de Landelijke Opschoondag op komst, hebben we de richtlijnen en adviezen van het RIVM de afgelopen periode aandachtig gevolgd. Op basis van de laatste ontwikkelingen, volgen we het advies van het RIVM waardoor is besloten dat de Landelijke Opschoondag niet doorgaat op 21 maart.

Tijdens de Landelijke Opschoondag maken inwoners, ondernemers, verenigingen, sportclubs en scholen een gebaar voor een 100% zwerfafvalvrije leefomgeving, door samen in actie te komen in de buurt van hun huis, onderneming, clubhuis of school. En juist dat samenkomen, dat wordt door het RIVM de komende tijd afgeraden. Daarom hebben we besloten om de Landelijke Opschoondag niet te laten doorgaan. We vragen alle enthousiaste deelnemers aan de Landelijke Opschoondag om zich bij dit besluit aan te sluiten.

Wat nu?

Het goede nieuws: je kunt iedere dag iets aan zwerfafval doen. We hopen dan ook van harte dat iedereen die het geweldige initiatief nam om op 21 maart op te schonen, zijn of haar actie op een later moment opnieuw op de kaart zet.

Heb je meerdere deelnemers aan je actie?

Organiseer je zelf een actie met meerdere deelnemers, dan is het goed om deze deelnemers te laten weten dat jouw actie op 21 maart niet doorgaat. Dit doe je door in je account in te loggen, naar je actie te gaan en daar je actie te verwijderen. Alle andere deelnemers van je actie krijgen dan automatisch een bericht over het annuleren van je actie.

Ben je een deelnemers aan een actie van een ander?

Laat de organisator dan weten dat je niet aanwezig bent. Dit doe je door in je account in te loggen, naar de actie te gaan waaraan je meedoet, en daar je aanwezigheid te annuleren.