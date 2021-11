Midwinterhoornwandeling in Groenlo afgelast.

GROENLO – De midwinterhoornwandeling, die plaats zou vinden op 22 december in Groenlo, is afgelast. Het zou de 12e editie moeten worden, maar de aangescherpte coronamaatregelen heeft de organisatie doen besluiten om het af tegelasten.

“We hebben nog gekeken of het mogelijk was om de midwinterhoornwandeling te verplaatsen naar een ander tijdsstip, maar kijkend naar de huidige situatie is dit geen optie. Dus rest ons niets anders dan het te cancelen. Dit besluit is maandagmiddag in goed overleg met de afdeling vergunningen van de Gemeente Oost Gelre genomen”, aldus Erik Mentink die samen met Jos Spiekker verantwoordelijk is voor de organisatie. “We waren al heel ver, veel organisaties die hun medewerking al hadden toegezegd. We hebben ze allemaal in kennis gesteld van het feit dat de midwinterhoornwandeling in Groenlo voor het tweede jaar op rij geen doorgang kan vinden. Iedereen heeft hier begrip voor gezien de omstandigheden”, aldus Erik Mentink.

Nieuwtje

Wel wil Erik nog een nieuwtje delen. Op 25 juni 2022 wordt er voor de eerste keer een Midzomerwandeling in Groenlo gelopen. Het duo Erik Mentink en Jos Spiekker tekenen dan opnieuw voor de organisatie. “Het gaat een heel bijzondere wandeling worden waar telkens de deelnemers voor verrassingen komen te staan. Volgend jaar meer hierover voor nu fijne feestdagen en blijf gezond”.

