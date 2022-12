Midwinterhoornwandeling in kerstsfeer in Groenlo

Met lichtjesroute door de vesting

GROENLO – Op donderdag 22 december 2022 wordt na twee jaar van afwezigheid al weer voor de 12e keer in successie een Midwinterhoornwandeling in kerstsfeer gehouden in het vestingstadje Groenlo. De vele mooie plekjes van het vestingstadje lenen zich bij uitstek voor deze sfeervolle wandeling. De deelname is GRATIS.

Gestart wordt er tussen 18.30 uur en 20.00 uur vanaf de Markt / Kevelderstraat.

Van alles te zien

De midwinterhoornwandeling in Groenlo op donderdag 22 december kenmerkt zich niet alleen door de honderden potjes met waxinelichtjes die er langs de route staan. Maar ook door de vele (muzikale) verrassingen die de deelnemers onderweg tegen komen. Men komt op plekken die normaal gesproken niet toegankelijk zijn en waar men niet vaak komt. Ook dat is dit jaar weer gelukt. Er doen zo’n 25 midwinterhoornblazers mee die telkens op verrassende plekken staan.

Dit jaar zitten er weer een aantal ontzettend leuke (muzikale) verrassingen in. Welke dat zijn houden we nog even voor ons aldus Erik Mentink die samen met Jos Spiekker tekent voor de organisatie. Ook wordt er weer gratis glühwein en/of warme chocolademelk eo soep geschonken. Allemaal zolang de voorraad strekt.

Bordjes

Er kan zoals gezegd gestart worden tussen 18.30 uur en 20.00 uur vanaf de Markt/Kevelderstraat. Daar krijgt men verdere aanwijzingen hoe te lopen. Er worden zoveel potjes met waxinelichtjes neer gezet dat het een langs sliert wordt en de deelnemers hoeven de lichtjes alleen maar te volgen .

Het eindpunt kunt u lekker napraten op een bijzondere locatie waar een fantastisch optreden zal zijn. Het belooft een sfeervolle tocht te worden op donderdag 22 december in Groenlo waarbij de neerdwarrelende sneeuw misschien de kers op de taart kan zijn. De klanken van de midwinterhoorns zullen u op 22 december in Groenlo in de juiste kerstsfeer brengen. Voor meer info kijk op de Facebookpagina ‘Vestingdagen Groenlo’ of op www.groenlo.nl.

Donderdag 22 december 2022 Midwinterhoornwandeling Groenlo Deelname is GRATIS. Starten tussen 18.30 uur en 20.00 uur vanaf de Markt/Kevelderstraat.

