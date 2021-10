Muziekvereniging Groenlo pakt groots uit met Herfstconcert

Deel dit bericht













GROENLO – Op zondag 24 oktober kon na ruim anderhalf jaar de Muziekvereniging Groenlo weer eens groots uitpakken. Het Herfstconcert stond op het programma. Er stonden voorstellingen gepland voor het Vestingstadorkest, Eigenwijs, de Muziekfabriek, Shuffle en Snuffle. Eigenwijs begeleidde direct bij binnenkomst het publiek.

Eenmaal in de zaal verzorgde het Vestingstadorkest onder leiding van Marcel Lof de aftrap en liet een enorme diversiteit aan muziek horen. De Valdres March, speciaal geschreven voor het Noorse Valdres bataljon, nam het publiek in marstempo mee naar een triomfantelijk einde. Treausure Island vertelde een prachtig verhaal. In Viktor’s Tale nam klarinettiste Janneke van der Holst de zaal aan de hand en volgde een waar gesprek tussen haar en het orkest. In Twins wordt het verhaal verteld over een tweeling, waarbij de één gevoelig en introvert is en de andere juist levendig en energiek. In vloeiende lijnen werd dit voor het voetlicht gebracht. Vervolgens volgden Aladdin en The Skywriter mars. Bij de laatste tinkelde de dwarsfluit er bij tijd en wijle vrolijk bovenuit.

De Muziekfabriek had een reis rond de wereld voor ogen. De start lag in de Balkan, bij de Gypsy impression. De vrolijke zigeunermuziek kent ook een treurige kant, maar herpakt zich in up-tempo. De Argentijnse tango liet een langzame verleiding zien tot een strak samenspel met alle muzikanten. Solist Thijs Smits nam hierbij het orkest mee. Vervolgens ging de reis naar Afrika met Black Panther. Via een donkere, dreigende jungle vol leven belandde het orkest bij What a wonderful world. En verbazingwekkend was het; waarbij de toon werd aangegeven door solisten Kees Harbers en Thymo Smits. Dirigent Bas Konings volgde. De reis eindigde – hoe toepasselijk – in de krochten en geheimzinnige wazige wereld waar een geheim agent zich pleegt op te houden; Secret Agentman.

Na de pauze werd het stok”je” overgenomen door de slagwerkgroepen van de muziekvereniging Groenlo. De jongste Shuffle jeugd liet haar kunnen zien met een heel aantal solo’s en veel plezier. Daarna was het de beurt aan de oudere Shuffle-leden die een flink stukje spektakel ten beste gaven. Dit gaf al een heel aardig idee van hetgeen de toeschouwers nog te wachten stond. De afsluiting werd verzorgd door Snuffle dat er nog een flinke schep bovenop deed. Pakkend drummen overgoten met een extra (licht)showsaus die smaakte naar meer. Op hoeveel manieren zou je eigenlijk nog meer kunnen drummen?

