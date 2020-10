Oproep burgemeester Bronsvoort aan jongeren: ontmoet elkaar niet in keten en hokken

OOST GELRE – Als de coronamaatregelen één ding duidelijk maken dan is het wel dat we nu samen de goede dingen moeten doen. Die stellige overtuiging heeft burgemeester Annette Bronsvoort. Daarom doet ze, in navolging van het sluiten van cafés en sportkantines, de oproep aan jongeren om elkaar ook niet te ontmoeten in de hokken en keten. “Het aantal besmettingen in Oost Gelre is zorgwekkend hoog. De enige manier om dit een halt toe te roepen is het aantal sociale contacten te beperken.”

Jongeren hebben over het algemeen minder last van het virus, maar ze dragen wel in belangrijke mate bij aan het verspreiden er van. “Gelukkig zien we dat jongeren zich daar meer en meer van bewust zijn, maar we zien ook de momenten waar het mis gaat. We worden ook in onze gemeente geconfronteerd met de schrijnende voorbeelden van de ellende die het virus teweegbrengt. Dit is echt het moment om samen verantwoordelijkheid te nemen. Om het aantal sociale contacten te beperken en daarmee verdere verspreiding van het virus te voorkomen.”

Niet de randjes opzoeken

De burgemeester wil wegblijven bij de discussie over de regels. Ze hoopt dat mensen niet op zoek gaan naar de randjes om de maatregelen te omzeilen. “Ik vraag nadrukkelijk aandacht voor het doel ervan: het coronavirus onder controle krijgen. Daarom roep ik jongeren op om elkaar de komende weken niet in een keet of hok te ontmoeten. Roep ik ook ouders die een keet op hun erf faciliteren op om hier op toe te zien en het gesprek met de jongeren daarover aan te gaan. Niet vanwege de regels, maar omdat we anderen willen beschermen tegen het virus.”

Niet chillen in de keet

Burgemeester Bronsvoort hoopt dat we de uitbraak van besmettingen snel weer de baas zijn. Dat cafés, restaurants en sportkantines weer open kunnen. Dat we weer kunnen sporten en elkaar kunnen ontmoeten. “Maar dat gaat alleen gebeuren als we nu samen de goede dingen doen. Elkaar minder ontmoeten, dus ook niet chillen in de keet. Sociale contacten beperken, thuis blijven. Dat is niet leuk, maar nu wel echt nodig. Alleen samen krijgen we het virus onder controle.”