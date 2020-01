Nieuwjaarsbijeenkomst Oost Gelre in teken van 75 jaar Vrijheid

OOST GELRE / LICHTENVOORDE – De Nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Oost Gelre is traditiegetrouw op de eerste maandag na 1 januari. Een bijzondere editie deze keer, met aandacht voor het vieren van 75 jaar Vrijheid.

De Nieuwjaarsbijeenkomst is natuurlijk vooral een moment om elkaar te ontmoeten. Om de beste wensen naar elkaar uit te spreken en om ideeën en plannen en verwachtingen voor het nieuwe jaar met elkaar te delen. Maar deze keer hebben we een extra thema verbonden aan de nieuwjaarsreceptie: 75 jaar Vrijheid.

Vieren van 75 jaar Vrijheid

In 2020 is het 75 jaar geleden dat de 2e Wereldoorlog na 5 jaren van onderdrukking tot een eind kwam. Die bevrijding vieren we uitgebreid in de hele gemeente Oost Gelre. Op verschillende locaties en tijden, met vele bijzondere activiteiten. Er staat heel wat te gebeuren. Van een bevrijdingsestafette met lopers vanuit de hele gemeente, tot een lichtjesmonument op de Markt in Groenlo ter nagedachtenis van de Holocaust. Van samen ontbijten/eten tot een machtig Bevrijdingstheaterspel met toneel, muziek en dans in de Hamalandhal in Lichtenvoorde, tot verschillende tentoonstellingen. Tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst lichten we alvast een tipje van de sluier op.

Iedereen, inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke instellingen, is van harte welkom op maandag 6 januari vanaf 19.30 uur bij Café Zaal Hogenkamp, Aaltenseweg 33 in Lichtenvoorde.